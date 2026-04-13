‎Mercato ASSE : Ça chauffe chez les Verts pour un transfert record

‎‎À l’ASSE, l’air du mercato devient brûlant autour d’un nom : Kévin Pedro. Entre ambitions sportives et tentations financières, les Verts s’apprêtent à vivre un été décisif.

‎Mercato ASSE : Kévin Pedro, un joyau qui change de dimension

‎Sous la houlette de Philippe Montanier, Kévin Pedro s’est imposé comme bien plus qu’un espoir. À seulement 20 ans, le défenseur incarne déjà la solidité et la modernité d’une équipe en reconstruction. Polyvalent, calme sous pression, il donne l’impression d’avoir dix saisons de Ligue 1 dans les jambes.

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‎Ce n’est donc pas un hasard si son nom circule désormais avec insistance. En France, Stade Rennais, LOSC Lille et le RC Strasbourg ont flairé le bon coup. Mais la réalité est simple : le dossier a changé de dimension.

‎L’Angleterre passe à l’attaque

‎Le véritable tournant vient d’outre-Manche. Everton et Bournemouth ont accéléré, en envoyant des recruteurs à répétition. Le profil de Pedro, puissance, relance propre, intelligence tactique, colle parfaitement aux exigences de la Premier League. ‎Même la Real Sociedad reste attentive.

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Résultat : la valeur du joueur grimpe en flèche, flirtant avec un montant qui pourrait devenir un record historique pour Saint-Etienne. ‎La question est désormais claire : faut-il vendre ou construire autour de lui ? Sportivement, conserver Pedro offrirait une base solide pour un retour durable au plus haut niveau. Financièrement, une vente permettrait de réinjecter des liquidités cruciales dans l’effectif.

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Oui, un transfert record est possible dès cet été si une offre anglaise dépasse les attentes stéphanoises. ‎Dans les coulisses, la réflexion est intense. L’AS Saint-Etienne n’a pas souvent tenu un tel levier entre ses mains. Et comme souvent dans le football moderne, le cœur et la raison risquent de ne pas jouer dans la même équipe.