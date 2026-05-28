Mercato : Ça chauffe entre le FC Nantes et le Havre AC !

Le Havre AC veut asséner un coup dur au FC Nantes. Une cible prioritaire des Canaris se dirige vers le club normand.

Mercato FC Nantes : Demba Ba s’éloigne de Nantes

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Le FC Nantes perd du terrain sur un dossier. Annoncé dans le viseur des Kita depuis plusieurs semaines, Demba Ba se rapproche désormais du Havre. Le club normand pousse fort pour attirer l’actuel président délégué de Dunkerque afin de remplacer Mathieu Bodmer.

D’après les informations de L’Équipe, les dirigeants havrais ont fait de Demba Ba leur priorité absolue. Les discussions avancent bien. Aucun accord définitif n’existe encore, mais tout indique que les Havrais vont réussir le coup.

Au Havre, le profil de l’ancien international sénégalais plaît. Son travail à Dunkerque impressionne. En quelques saisons, il a aidé le club nordiste à grandir, avec une stratégie sportive cohérente et un recrutement ciblé. Son nom circule donc de plus en plus dans les états-majors français.

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Le FC Nantes suivait pourtant le dossier avec attention. Comme d’autres clubs de Ligue 1, les Canaris cherchaient un profil capable de moderniser l’organisation sportive. Demba Ba plaisait pour sa vision, son réseau et sa capacité à valoriser les joueurs. À Dunkerque, plusieurs opérations réussies ont renforcé sa réputation, notamment autour de Gessime Yassine et Naatan Skyttä.

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Le FC Lorient avait aussi étudié cette piste par le passé. Mais Le Havre semble être en pole position. Le club normand apprécie le modèle développé à Dunkerque : recrutement intelligent, progression sportive rapide et stabilité dans le projet. Sous l’impulsion de Demba Ba, l’USLD a d’ailleurs flirté avec la montée en Ligue 1.

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Pour le HAC, l’idée est d’assurer la continuité après Mathieu Bodmer tout en donnant un nouvel élan au projet sportif. Et Demba Ba apparaît comme l’homme idéal pour relever ce défi. Le dossier pourrait même entraîner d’autres mouvements. Romain Decool, responsable du recrutement à Dunkerque, est évoqué pour accompagner Demba Ba en Normandie. Le FC Nantes, lui, paraît désormais en retrait sur ce dossier.