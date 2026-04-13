ASSE : Énorme pression sur le leader Troyes, avant Rodez

L’ES Troyes se retrouve sous une forte pression de l’ASSE, qui est revenue à un point du leader, avant d’affronter Rodez AF, ce lundi. Stéphane Dumont l’a souligné en conférence de presse d’avant-match.

L’ASSE provisoirement à 1 point de Troyes

L’ASSE est toujours deuxième, juste derrière l’ESTAC, le leader. Mais les Stéphanois sont revenus à un point des Troyens, grâce à leur victoire contre l’USL Dunkerque (2-1), samedi. Cependant, ce n’est que provisoirement, car le club aubois affronte Rodez AF au stade Paul-Lignon, ce lundi (18h45), en clôture de la 30e journée de Ligue 2.

Une défaite serait un gros coup d’arrêt pour le leader qui avait déjà perdu deux points à Montpellier (2-2), la semaine dernière. Il resterait à portée de son dauphin, avant la confrontation directe prévue le 24 avril prochain.

Dumont : « On sait qu’on n’est pas tout seul »

L’entraîneur de l’ESTAC craint évidemment ce scénario et n’a pas manqué d’évoquer une course serrée pour la montée en Ligue 1. « Jouer après (les autres concurrents) ? On a tout connu en termes de scénario. On doit juste perdurer. Il y a des équipes sur de belles dynamiques. On sait qu’on n’est pas tout seul. J’aimerais, mais ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré, en pensant à l’AS Saint-Etienne.

Les Verts sont invaincus en 9 matchs d’affilée, soit 7 victoires et 2 nuls. En plus de la menace directe de l’ASSE, Le Mans FC est également en embuscade, à 4 points de Troyes, et rêve d’une montée directe en Ligue 1 à l’issue de la saison.

La consigne du coach de Troyes pour ne pas chuter dans le sprint final

Stéphane Dumont en est justement conscient de la fin de saison indécise. « Il n’y a que le match de Rodez qui compte. L’essentiel est de conserver notre ADN. Se créer des occasions tout en conservant notre équilibre. Il faut qu’on continue à avancer et à être beaucoup plus pragmatique », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, Troyes est leader de la Ligue 2 depuis la 8e journée. Ce serait catastrophique s’il chute dans le sprint final si décisif.