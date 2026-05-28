Mercato PSG : L’arrivée de Julian Alvarez vire au cauchemar

Le Paris Saint-Germain semblait bien parti pour signer Julian Alvarez cet été. Mais voilà qu’un redoutable obstacle surgit. Le FC Barcelone entre en action pour son transfert.

Mercato : Le PSG devancé, le Barça accélère pour Julian Alvarez

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain ambitionne de renforcer son effectif lors du prochain mercato. Notamment dans le secteur offensif, où l’idée de faire venir un nouvel avant-centre. Luis Enrique et Luis Campos surveillent de ce fait Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético Madrid ne cache plus ses envies d’ailleurs.

Il souhaite quitter les Colchoneros deux ans après son arrivée de Manchester City. Il a décliné plusieurs offres de prolongation. Julian Alvarez a clairement signifié à sa direction son désir de s’en aller dès cet été. Ses velléités de départ ont rapidement mis la puce à l’oreille du PSG. Sachant que Luis Enrique est un grand admirateur du buteur argentin.

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack en route pour Rennes

Lire aussi : Mercato : Julian Alvarez au PSG ? Simeone lâche un indice !

Les Parisiens semblaient ainsi en bonne position pour rafler la mise. Mais une menace XXL vient de fragiliser cette ambition. Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano assure que le FC Barcelone est en passe de prendre une avance décisive sur ce dossier. Les Catalans voient en Julian Alvarez le profil idéal pour remplacer Robert Lewandowski.

Une offre officielle pour son transfert

Le confrère assure que les dirigeants du Barça sont sur le point de soumettre une offre officielle aux Colchoneros. Le Champion d’Espagne, contrairement aux rumeurs évoquant un échange de joueurs, privilégie une transaction directe. Reste à savoir cette proposition sera suffisante pour enrôler Julian Alvarez.

L’Atlético de Madrid espère pour le moment obtenir environ 150 millions d’euros avant de libérer son joueur. Le Paris SG, de son côté, se retrouve en grand danger face à cette offensive barcelonaise. Surtout que le joueur de 26 ans accorderait sa priorité à une arrivée au FC Barcelone.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Julian Alvarez hésite, Enrique entre en action

À voir

Mercato LOSC : Accord signé, le successeur de Genesio arrive

PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Julian Alvarez !

Le temps presse. La direction du PSG devra décider s’il convient de surenchérir ou de laisser filer cette cible. Des émissaires catalans auraient déjà rencontré le clan Alvarez en vue de finaliser cette affaire au plus vite.