ASSE : Montanier tient le nouveau facteur X de son équipe

L’ASSE a renoué avec la victoire, samedi contre l’USL Dunkerque. Outre les buteurs, un joueur a marqué particulièrement Philippe Montanier, qui le présente comme un atout majeur pour la fin de saison.

L’ASSE met Le Mans FC à 3 points et conforte sa 2e place

Une semaine après son match nul décevant à Annecy (1-1), l’ASSE a livré un match plus abouti face à l’USL Dunkerque. Grâce à Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, les deux meilleurs buteurs, les Verts ont glané trois précieux points, qui peur permettent de consolider leur deuxième place sur le podium. Ils profitent par ailleurs du faux pas du Mans FC à Boulogne-sur-Mer (0-0), pour creuser l’écart. Les Manceaux restent troisièmes, mais possèdent désormais 3 points de retard sur les Stéphanois.

A quatre journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Etienne tient son destin entre les mains, dans la course pour la montée directe en Ligue 1. Pour valider son billet-retour dans l’élite, l’équipe de Philipe Montanier doit encore gagner trois matchs ou prendre 9 points sur les 12 points possible, sans tenir compte des résultats de ses concurrents.

Mahmoud Jaber revient et est déjà décisif

Pour y arriver, le nouvel entraîneur peut compter sur une équipe bien en place collectivement. Elle est invaincue en 9 matchs consécutifs, soit 7 victoires et 2 nuls. Sur le plan individuel, l’équipe a récupéré Mahmoud Jaber, lors de la 30e journée. Touché aux adducteurs en janvier, il avait manqué neuf matchs consécutifs en Ligue 2.

Mais dès retour, le coach de l’ASSE l’a relancé immédiatement. Et il a donné pleinement satisfaction, en délivrant une passe décisive dès son entrée en jeu, comme il l’a souligné : « Mahmoud a fait une très grosse semaine à l’entraînement, il a été impressionnant. Je n’ai pas hésité à le lancer malgré sa longue absence ».

Montanier : « Jaber va beaucoup nous apporter sur cette fin de saison »

Lors des quatre derniers matchs du sprint final du championnat, le milieu de terrain israélien sera un atout supplémentaire pour l’équipe Stéphanoise. « Mahmoud Jaber va beaucoup nous apporter sur cette fin de saison », a assuré Philippe Montanier.

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Outre l’apport individuel des hommes clé de l’équipe des Verts, c’est naturellement grâce à leur collectif qu’ils pourront retrouver la Ligue 1. « Les remplaçants ont apporté énormément d’énergie. On ne pouvait pas gagner ce match avec les 11 titulaires. Même ceux qui ne sont pas entrés ont poussé. On aura besoin de tout le monde pour atteindre l’objectif », a souligné le technicien français.