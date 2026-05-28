Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack en route pour Rennes

La direction du Stade Rennais va officialiser un gros transfert dans les prochaines heures. Le milieu de terrain a donné son feu vert.

Mercato Stade Rennais : Adrien Thomasson attendu à Rennes

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Le RC Lens tourne une page. Ce jeudi, les Sang et Or ont officialisé le départ d’Adrien Thomasson. Vice-capitaine du club, le milieu de 32 ans quitte l’Artois après trois saisons et demie pleines. Direction désormais le Stade Rennais, où l’attend Franck Haise.

Arrivé à Lens en janvier 2023, l’ancien joueur du FC Nantes aura marqué le vestiaire comme le terrain. En 130 matchs, Thomasson a signé 15 buts et délivré 26 passes décisives. Cette saison encore, son influence a sauté aux yeux. Pierre Sage lui avait confié le rôle de vice-capitaine derrière Florian Sotoca. Très souvent, il a porté le brassard. Surtout, il s’est imposé comme l’un des leaders du groupe lensois.

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Son exercice 2025-2026 restera marquant. Meilleur passeur de Ligue 1 avec 10 offrandes, Thomasson a largement contribué à la magnifique saison des Sang et Or. Pendant plusieurs mois, Lens a même cru au titre de champion de France avant de terminer dauphin. Le club artésien a aussi remporté la première Coupe de France de son histoire, le 22 mai dernier, après une victoire contre Nice (3-1).

Dans son communiqué, le RC Lens a rendu un hommage appuyé à son milieu de terrain. Le club rappelle qu’Adrien Thomasson a participé à deux qualifications en Ligue des champions en seulement trois saisons et demie. Surtout, il restera comme le premier capitaine lensois à avoir soulevé la Coupe de France.

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En fin de contrat cet été, le joueur a choisi de ne pas prolonger l’aventure malgré une offre transmise par sa direction. Rennes a rapidement sauté sur l’occasion. En Bretagne, Thomasson retrouvera Franck Haise, son ancien entraîneur à Lens entre janvier 2023 et juin 2024. Un duo qui espère désormais relancer les ambitions rennaises.