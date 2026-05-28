Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack en route pour Rennes

Durée de lecture : 2 minutes
Loïc Désiré, directeur sportif du Stade Rennais FC
© Loïc Désiré, directeur sportif du Stade Rennais FC (SRFC)
Afficher l’index Masquer l’index

La direction du Stade Rennais va officialiser un gros transfert dans les prochaines heures. Le milieu de terrain a donné son feu vert.

Mercato Stade Rennais : Adrien Thomasson attendu à Rennes

La suite après cette publicité

Le RC Lens tourne une page. Ce jeudi, les Sang et Or ont officialisé le départ d’Adrien Thomasson. Vice-capitaine du club, le milieu de 32 ans quitte l’Artois après trois saisons et demie pleines. Direction désormais le Stade Rennais, où l’attend Franck Haise.

Arrivé à Lens en janvier 2023, l’ancien joueur du FC Nantes aura marqué le vestiaire comme le terrain. En 130 matchs, Thomasson a signé 15 buts et délivré 26 passes décisives. Cette saison encore, son influence a sauté aux yeux. Pierre Sage lui avait confié le rôle de vice-capitaine derrière Florian Sotoca. Très souvent, il a porté le brassard. Surtout, il s’est imposé comme l’un des leaders du groupe lensois.

À voirMercato PSG : Incroyable ! Kimpembe pilonne Kylian Mbappé

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais déchire deux offres XXL  

Son exercice 2025-2026 restera marquant. Meilleur passeur de Ligue 1 avec 10 offrandes, Thomasson a largement contribué à la magnifique saison des Sang et Or. Pendant plusieurs mois, Lens a même cru au titre de champion de France avant de terminer dauphin. Le club artésien a aussi remporté la première Coupe de France de son histoire, le 22 mai dernier, après une victoire contre Nice (3-1).

Dans son communiqué, le RC Lens a rendu un hommage appuyé à son milieu de terrain. Le club rappelle qu’Adrien Thomasson a participé à deux qualifications en Ligue des champions en seulement trois saisons et demie. Surtout, il restera comme le premier capitaine lensois à avoir soulevé la Coupe de France.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène algérien

À voirÇa brûle à l’OM : Arrivée imminente du nouvel entraîneur !

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Yohanna ?

En fin de contrat cet été, le joueur a choisi de ne pas prolonger l’aventure malgré une offre transmise par sa direction. Rennes a rapidement sauté sur l’occasion. En Bretagne, Thomasson retrouvera Franck Haise, son ancien entraîneur à Lens entre janvier 2023 et juin 2024. Un duo qui espère désormais relancer les ambitions rennaises.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News