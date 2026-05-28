Ça brûle à l’OM : Arrivée imminente du nouvel entraîneur !

L’OM, après moult recherches, est sur le point d’accueillir un nouvel entraîneur. L’arrivée de Bruno Genesio n’est plus qu’une question de jours.

Mercato OM : Tout est quasiment bouclé pour Bruno Genesio

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Habib Beye ne devrait plus occuper le banc de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur français sera certainement limogé de son poste cet été. La qualification en Ligue Europa est insuffisante pour le maintenir. Les nominations de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont accéléré sa succession.

Les nouveaux dirigeants de l’OM sont en quête d’un nouvel entraîneur. Et un nom se dégage en tête de liste. Il est question de Bruno Genesio. Son départ officiel du LOSC a accentué les discussions. Et même si l’AS Monaco et le Paris FC ont tenté une manœuvre de diversion ces derniers jours, cela semble voué à l’échec.

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L’Olympique de Marseille conserve une avance confortable, devenue décisive dans ce dossier. Tous les voyants sont quasiment au vert pour l’arrivée de Bruno Genesio. La direction phocéenne travaille activement pour finaliser sa signature « dans les prochains jours », indique Foot Mercato.

Des négociations positives entre les deux positives

Notons que ce rapprochement est le fruit d’un travail de fond mené par Stéphane Richard. Le nouveau président de l’OM s’est personnellement investi dans cette mission. Il a échangé avec Bruno Genesio et ses discussions on été positives. Elles ont permis de confirmer une « vision commune » entre les deux hommes.

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Cette entente a sans doute permis de dissiper les derniers doutes du technicien de 59 ans. Notamment ses craintes concernant les finances de l’OM. Tout indique qu’il est enfin prêt à débarquer à Marseille. Son arrivée marquera le coup d’envoi d’une ère pour les Phocéens.