Mercato : Un cadre de Manchester City veut signer au PSG !

Le départ de Pep Guardiola de Manchester City pourrait faire les affaires du PSG lors du prochain mercato d’été. Touché par changement à la tête des Citizens, un taulier défensif serait ouvert à un transfert au Paris SG. Explications.

Mercato PSG : Un défenseur central veut quitter Manchester City

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Touché par le départ de Pep Guardiola, Ruben Dias envisagerait sérieusement de quitter Manchester City cet été. Une opportunité sur laquelle le PSG ne s’interdit pas de bondir durant le mercato à venir. Le défenseur central portugais, pilier des Citizens depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne en 2020, traverse une phase d’incertitude liée au récent départ de Pep Guardiola.

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Ce contexte inédit à l’Etihad Stadium pourrait faciliter un mouvement significatif lors du prochain mercato estival, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029. Selon les informations relayées par Transferfeed, Ruben Dias aurait chargé ses représentants d’étudier les différentes options de départ, lassé par les changements de dynamique interne chez les Skyblues.

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Ce profil complet et reconnu pour son agressivité positive dans les duels intéresse plusieurs cadors, notamment le Bayern Munich et le Real Madrid. Chelsea avait d’ailleurs déjà manifesté un intérêt concret durant l’été précédent pour recruter le défenseur central de 29 ans. Mais le PSG pourrait aussi avoir son mot à dire dans cette affaire.

Ruben Dias vers un transfert surprise au Paris SG cet été ?

Le Real Madrid considère Ruben Dias comme le renfort idéal pour renforcer le leadership de sa défense, alors qu’il cherche des remplaçants à long terme pour ses défenseurs chevronnés David Alaba et Antonio Rüdiger. Un potentiel départ qui met en appétit certains cadors européens, prêts à bondir sur l’opportunité de recruter le roc portugais.

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C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, l’un des clubs les plus chauds pour récupérer le compatriote de Cristiano Ronaldo. Avec le départ très probable de Marquinhos, une arrivée de Dias permettrait à Luis Enrique de disposer d’un joueur expérimenté aux côtés de la sensation Willian Pacho. Le média britannique révèle que du côté de Manchester City, un départ de Ruben Dias n’est pas forcément envisagé, mais les envies d’ailleurs du joueur pourraient faire la différence.

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Surtout si un prétendant pose un chèque de 60 millions d’euros sur la table des négociations. Reste maintenant à voir si le PSG va lancer une offensive pour tenter de recruter Ruben Dias.