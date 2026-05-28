ASSE : Montanier lâche une excellente nouvelle avant Nice

L’ASSE pourra compter un groupe au complet contre l’OGC Nice, vendredi, lors du match décisif pour la montée des Stéphanois. Philippe Montanier a levé le doute sur la situation de Ben Old.

OGC Nice – ASSE : Ben Old apte, les Verts au complet

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La grosse incertitude sur la forme de Ben Old (gêne aux ischio-jambiers) a été dissipée, à la veille du match retour de barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice. Il est apte pour cette rencontre capitale. Selon Philippe Montanier, son équipe sera même au grand complet contre les Niçois, en dehors de Djylian N’Guessan.

« Hormis les blessés de longue durée, auxquels j’ajoute Djylian N’Guessan, tout le monde est prêt, y compris Ben Old. Il est disponible pour ce match ! Les autres se portent bien et ont bien récupéré », a rassuré l’entraineur des Verts, conférence de presse d’avant-match.

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Touché lors du match aller et remplacé par Joshua Duffus (67e), Irvin Cardona va donc mieux. Bien que sélectionné avec le Ghana pour la Coupe du monde, Augustine Boakye est aussi présent pour l’ultime match de la saison des Verts.

OGC Nice : Boudaoui forfait, Abdi parti en sélection et Wahi de retour

Au Gym, Hicham Boudaoui, touché violemment à la tête à l’entame du match aller, est forfait. Il est soumis à un protocole commotion cérébrale. Ali Abdi aussi est absent. Il a quitté Nice, sans l’accord club, pour rejoindre la sélection tunisienne pour préparer la coupe du Monde.

En revanche, Claude Puel récupère Elye Wahi. Suspendu à Geoffroy-Guichard pour accumulation de cartons jaunes, il fait son retour.

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Pour rappel, la rencontre OGC Nice – AS Saint-Etienne se jouera à huis clos total au stade de l’Allianz Riviera. Lors de la manche aller, les deux barragistes s’étaient neutralisés (0-0), au terme d’un match serré, sans aucun tir cadré.