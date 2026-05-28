Mercato LOSC : Accord signé, le successeur de Genesio arrive

La direction du LOSC n’a pas perdu temps pour trouver le successeur de Bruno Genesio. Un accord a été conclu avec Davide Ancelotti.

Mercato LOSC : Davide Ancelotti succédera à Bruno Genesio

La suite après cette publicité

Le LOSC a officialisé lundi dernier le départ de Bruno Genesio. Le technicien de 59 ans s’en est allé au terme de son contrat. Il a refusé les différentes offres de prolongation, en dépit d’une qualification en Ligue des champions. Il laisse derrière lui un vide qui sera vite comblé.

Plusieurs noms comme Thiago Motta et Stéphane Dumont circulaient pour reprendre le flambeau. Mais le président Olivier Létang a finalement jeté son dévolu sur Davide Ancelotti. Le jeune coach de 36 ans a convaincu la direction de Lille par son riche parcours d’adjoint au sein des plus grands clubs européens tel que le Real Madrid, Bayern Munich, PSG.

Lire aussi : Mercato LOSC : Officiel, Lille libère Bruno Genesio

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack en route pour Rennes

Davide Ancelotti avait notamment été l’adjoint de son célèbre père Carlo Ancelotti. Il trace désormais son propre chemin au poste d’entraîneur principal. Puisqu’il a prouvé sa capacité à diriger seul lors de son passage remarqué au Brésil, à la tête de Botafogo. Marca assure que Davide Ancelotti a conclu un accord pour diriger les Dogues dès cet été.

Une conférence de presse prévue à Lille

Rappelons que Davide Ancelotti collaborait récemment avec le staff de la sélection brésilienne. Il y avait rejoint son père en vue de la Coupe du monde 2026. Cette collaboration ne devrait pas poursuivre. Foot Mercato confirme que le coach de 36 ans est attendu à Lille dans les prochains jours.

Lire la suite sur le LOSC :

Mercato OM : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

Mercato: Le LOSC vise du lourd pour la succession de Genesio

🗞️ @Marca a lancé les hostilités ce midi en révélant un accord total entre Lille et Davide Ancelotti. Une information qui vient de nous être confirmée, l’officialisation ne devrait donc pas tarder. Vos avis ? https://t.co/teVT2HluPm pic.twitter.com/kRLZDLYLRS — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 28, 2026

Une conférence de presse est d’ailleurs prévue lundi prochain au domaine de Luchin pour officialiser sa nomination. Davide Ancelotti succédera ainsi à Bruno Genesio. Il reste désormais à voir si son arrivée permettra au LOSC de franchir un cap sur la scène européenne et dans le Championnat de France.