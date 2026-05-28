Mercato : Rude bataille entre l’ASSE et le Stade Rennais

Le Stade Rennais et l’ASSE luttent pour s’attacher les services d’un jeune crack ivoirien. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : le Stade Rennais et l’ASSE lorgnent Antoine Sekongo

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L’ASSE prépare déjà de jolis coups pour ce mercato estival. Avant même de connaître son sort contre l’OGC Nice lors du barrage retour pour la montée en Ligue 1, le club stéphanois active plusieurs dossiers chauds du mercato. Parmi eux figure Antoine Sekongo.

Le jeune milieu ivoirien de Dunkerque plaît beaucoup aux dirigeants des Verts. Mais le Stade Rennais est aussi dans le coup. Tenue en échec à Geoffroy-Guichard lors du match aller face aux Aiglons (0-0), l’AS Saint-Étienne reste suspendue à son avenir. En coulisses, Kilmer Sports Ventures prépare déjà la saison prochaine.

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Le chantier du milieu de terrain apparaît prioritaire. Le départ attendu de Florian Tardieu pousse les Stéphanois à chercher du sang neuf dans l’entrejeu. Enzo Bardeli figure toujours très haut sur la liste, mais la concurrence autour du joueur de Dunkerque complique l’opération. Les dirigeants stéphanois ont donc ouvert d’autres pistes. Antoine Sekongo est désormais sur la short-list.

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Et le profil séduit. À 21 ans, l’international espoir ivoirien sort d’une saison solide avec l’USL Dunkerque. En Ligue 2, il a montré qu’il a la force dans les jambes. Il a disputé 32 matchs, dont 30 comme titulaire. Résultat : 9 buts et 6 passes décisives. Il termine troisième joueur le plus utilisé de l’effectif derrière Enzo Bardeli et Alec Georgen.

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Dunkerque sait désormais qu’il tient un joueur très convoité. Formé notamment dans la réserve du Stade de Reims, Sekongo est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Sa valeur est estimée à 4 millions d’euros. De quoi permettre au club nordiste d’espérer une belle vente cet été.

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Mais Saint-Étienne devra s’accrocher. Selon Africa Foot, plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent également le milieu ivoirien. Le LOSC, Toulouse, l’AJ Auxerre, le FC Lorient et le Stade Rennais suivent le dossier de près. Et la concurrence ne s’arrête pas là. À l’étranger aussi, le joueur attire du monde avec l’intérêt de Hull City, Leeds United et Samsunspor.

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