ASSE : Un réaménagement dans la compo de Montanier à Bastia

L’entraîneur de l’ASSE devrait opérer un changement dans sa compo contre le SC Bastia, comparativement à celle qui avait affronté l’USL Dunkerque, il y a une semaine.

ASSE : Victoire impérative pour conforter la 2e place

L’ASSE affrontera le SC Bastia au stade Armand-Cesari, ce samedi (20h), sous la pression. Elle a été rejointe provisoirement par Le Mans FC, vainqueur de Clermont Foot (1-0), en ouverture de la 31e journée de Ligue 2. De plus, les Stéphanois affrontent des Bastiais qui ont besoin du maximum de points pour se sauver de la relégation en National.

Dernier du championnat, le club corse peut encore remonter jusqu’à la 16e place de barragiste et espérer son maintien. Mais Philippe Montanier et son équipe ont débarqué sur l’île de beauté, gonflés à bloc. Ils ont évidemment à cœur de conforter leur deuxième place sur le podium. Pour ce faire, ils doivent remporter ce match.

Bernauer sur le bnac, Jaber à al place de Moueffek

Le coach de l’AS Saint-Etienne peut compter sur un groupe étoffé pour s’imposer. Il a récupéré Maxime Bernauer, qui était un pilier de la défense avant sa blessure, fin décembre 2025. « Tous les voyants sont au vert, avec un groupe étoffé. L’abondance de biens ne nuit pas, même si les choix sont difficiles », s’est réjoui Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match.

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Pour les choix, il s’est déjà passé d’Ebenezer Annan, mais aussi de Joao Ferreira. Ils ne sont pas dans le groupe de 18 joueurs. Bien que revenu à temps, dans le money time, Maxime Bernauer ne devrait pas intégrer le onze de départ. Cependant, un changement est pressenti dans l’entrejeu. Passeur décisif contre Dunkerque, en sortant du banc de touche, Mahmoud Jaber devrait être titulaire à la place d’Aïmen Moueffek.

La compo probable de l’ASSE contre le SC Bastia :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : K. Pedro, Le Cardinal, M. Nadé, B. Old

Milieux de terrain : A. Kanté, M. Jaber A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, C. Lamba, D. Appiah, M. Bernauer, A. Moueffek, I. Miladinovic, J. Duffus