Coup de théâtre à l’OM : L’arrivée du futur coach bloquée ?

La direction de l’OM intensifie ses efforts pour faire un nouvel entraîneur à la place de Habib Beye. Sauf que la menace d’exclusion de l’UEFA dissuade les différentes pistes.

Mercato OM : La succession de Habib Beye compromise par l’UEFA

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C’est un secret de polichinelle ! L’Olympique de Marseille travaille depuis plusieurs semaines sur la succession de Habib Beye. L’entraîneur sénégalais va sans doute être limogé de son poste avant l’ouverture du mercato. Les nouveaux dirigeants marseillais explorent déjà plusieurs pistes pour le remplacer.

Les noms de Bruno Genesio, Christophe Galtier et Sergio Conceiçao figurent en tête de liste. Mais l’arrivée du nouvel entraîneur de l’OM se heurte à une réalité implacable. La nouvelle direction, conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, fait face à de terribles menaces.

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L’OM risque en effet d’être exclu de la Ligue Europa pour non-respect du fair-play financier. L’UEFA examinera ses comptes ce lundi. De sévères sanctions sont attendues. Sans parler de son passage imminent devant la DNCG. Dans de telles circonstances, la nomination du futur coach de l’OM piétine.

Bruno Genesio et Christophe Galtier en stand-by

Selon La Provence, cette menace d’exclusion de l’Olympique de Marseille en C3 ne rassure pas Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC souhaite obtenir quelques garanties avant de s’engager. Le profil de Christophe Galtier reste donc une solution crédible.

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Libérer l’ancien coach du PSG de ses engagements en Arabie saoudite exige néanmoins des fonds que l’OM ne peut pas garantir pour le moment. L’identité du futur coach de l’OM sera sans doute connue une fois la sentence européenne promulguée. En attendant, le duo Richard-Lorenzi poursuit ses recherches.