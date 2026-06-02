Mercato OL : Un marché au ralenti pour l’Olympique Lyonnais

L’OL est dans une situation compliquée pour faire son mercato, alors qu’il doit démarrer la saison plus tôt. Cela, pour trois raisons principales.

OL : La Ligue des champions perturbe le mercato

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Quatrième de la Ligue 1, l’OL n’a pas pu se qualifier directement pour la Ligue des champions. Il doit disputer deux matchs lors du 3e tour des préliminaires, puis deux autres matchs de barrage, avant de prétendre à la phase de Ligue de la C1.

Le club rhodanien est donc encore dans l’incertitude sur sa participation à la Champions League. Il ne sait donc pas encore sur quelle base faire son recrutement.

Olympique Lyonnais : Un rendez-vous décisif à la DNCG !

Le deuxième élément qui retardera également le lancement du mercato lyonnais, c’est son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Selon Olympique-et- Lyonnais, le rendez-vous de Michele Kang devant le gendarme financier de la LFP devrait avoir lieu autour du 23 juin.

Le mercato d’été ouvrant officiellement le 15 juin, les deux dates sont évidemment proches. Toutefois, le mercato de l’Olympique Lyonnais reste très dépendant de la décision qui sera rendue par l’instance.

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Pour rappel, le club avait été sanctionné d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, le 24 juin 2025. Le 9 juillet 2025, la Commission fédérale d’appel de la DNCG avait infirmé la rétrogradation, mais avait imposé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget 2025-2026 proposé.

Ces mesures et restrictions avaient empêché l’OL de faire le mercato souhaité. Matthieu Jean-Louis avait été contraint de négocier des prêts simples ou avec une option d’achat. Il était également contraint de se positionner sur des joueurs à moindre coût l’été dernier.

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Si la DNCG maintient Lyon sous sanction, le Directeur technique et la cellule de recrutement seront évidemment contrariés pour faire leur marché cet été.

Lyon surendetté ! Quel budget pour le mercato ?

Le troisième obstacle de l’Olympique Lyonnais, c’est son énorme dette estimée à plus de 200 millions d’euros, mais aussi les conflits internes d’intérêts au sein d’Eagle Football Group (EFG). Compte tenu du gouffre financier, le budget alloué au recrutement est maigre. Le club ne peut donc pas rivaliser avec des concurrents sur les cibles de premier choix sur le marché des transferts.

Matthieu Jean-Louis a certes assuré qu’il a anticipé le mercato, mais il y a encore plusieurs inconnues qui l’empêchent de se positionner sur certaines pistes prioritaires. Surtout qu’il n’a encore pas de certitude sur la participation de l’OL à la Ligue des champions.

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Dans tous les cas, « l’heure ne sera pas à des dépenses irréfléchies comme cela pouvait être le cas dans un passé pas si lointain », selon le média spécialisé.