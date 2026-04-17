ASSE : Montanier sort du lourd contre le SC Bastia

C’est officiel ! L’ASSE récupère un défenseur supplémentaire pour le déplacement en Corse, contre le SC Bastia, samedi (20h). Philippe Montanier a dévoilé un groupe au grand complet.

ASSE : Grand retour de Bernauer, un groupe étoffé à Bastia

À la suite de Mahmoud Jaber la semaine dernière, Maxime Bernauer fait son grand retour officiel. Il est parmi les 19 joueurs convoqués par l’entraîneur de l’ASSE. C’est la première fois qu’il figure dans le groupe stéphanois en Ligue 2, depuis sa blessure au genou en décembre 2025.

Le défenseur central vient étoffer le groupe de Philippe Montanier dans le sprint final décisif de la saison. Ce qui est une excellente nouvelle pour l’entraîneur des Stéphanois.

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« Tous les voyants sont au vert, avec un groupe étoffé. L’abondance de biens ne nuit pas, même si les choix sont difficiles, car tout le monde s’entraîne bien. C’est bien d’arriver dans le money time avec toutes nos forces vives », s’était-il réjouit en conférence de presse d’avant-match.

Montanier contraint de faire des choix forts en défense

Avec le retour de Maxime Bernauer, le coach de Saint-Etienne dispose désormais de cinq arrières centraux : Mickaël Nadé, la recrue julien Le Cardinal et le jeune Kevin Pedro, repositionné au poste d’arrière latéral droit. Il y a aussi Aboubaka Soumahoro, qui est disponible, mais barré par la forte concurrence.

Philippe Montanier est ainsi contraint de faire des choix forts lors des quatre derniers matchs du championnat. Il en a déjà fait un premier : Ebenezer Annan est sorti du groupe. Cependant, Maxime Bernauer devrait démarrer le match contre le Sporting Club Bastiais sur le banc de touche, sauf blessure de dernière minute en défense, dans le groupe.

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Le défenseur français est le seul joueur récupéré. Florian Tardieu (mollet) est encore absent, tout comme Joao Ferreira. Suspendu 2 matchs, puis victime d’une fracture à la main en février, l’arrière droit portugais est absent depuis fin janvier 2026.

Le groupe de l’ASSE contre le SC Bastia :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu,

Défenseurs : Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro, C. Lamba, D. Appiah, M. Bernauer

Milieux de terrain : A. Kanté, A. Moueffek, I. Miladinovic, M. Jaber

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin, B Old, J. Duffus