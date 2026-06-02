Ça brûle à l’OM : Deux pistes sexy pour remplacer Habib Beye

C’est quasiment terminé pour Habib Beye. La nouvelle direction de l’OM a établi ses deux cibles prioritaires pour le remplacer à la tête de l’équipe première.

Mercato OM : Christophe Galtier toujours visé pour remplacer Habib Beye !

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Les jours de Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille sont désormais comptés. Malgré une qualification in extremis en Ligue Europa, son bilan reste insuffisant par poursuivre l’aventure phocéenne. La non-qualification en Ligue des champions et l’élimination brutale en Coupe de France ont épuisé son crédit auprès des supporters et dirigeants marseillais.

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L’heure est désormais au changement à l’OM. Les nouveaux dirigeants, Stéphane Richard et Lorenzi, travaillent dans ce sens. Ils sont déjà en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison à venir. La Provence assure d’ailleurs que deux pistes prestigieuses et séduisantes se dégagent pour remplacer Habib Beye. Le premier nom, et non des moindres, est celui de Christophe Galtier.

Bruno Genesio, une piste crédible à Marseille

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est actuellement en poste au Neom SC, en Arabie saoudite. Le natif de Marseille est une cible de longue date pour le tandem Lorenzi-Richard, assure le journal local. Le contrat le liant au club saoudien jusqu’en 2027 reste tout de même un obstacle majeur pour son retour dans sa ville natale.

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Le second dossier mène bien sûr à Bruno Genesio. Libre de tout engagement suite à son récent départ du LOSC, l’entraîneur de 59 ans possède une expérience de Ligue 1 qui séduit déjà le vestiaire marseillais. Bruno Genesio reste une option très accessible, même si sa signature n’est pas encore actée. L’OM devra vite trancher entre ces deux profils avant l’ouverture du mercato.