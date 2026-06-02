Mercato : Le Stade Rennais boucle un départ en or !

Les dirigeants du Stade Rennais sont en pleine négociation avec un club allemand pour vendre un indésirable. Le deal pourrait être scellé dans les prochains jours.

Mercato : Le Stade Rennais négocie une vente

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Ça bouge déjà au Stade Rennais. À peine Adrien Thomasson a-t-il posé ses valises en Bretagne que les dirigeants préparent un autre deal. Cette fois dans le sens des départs. Le club breton s’apprête en effet à réaliser une opération financière XXL grâce à la vente d’Albert Grønbæk.

Le milieu offensif danois a convaincu l’Allemagne. Prêté ces derniers mois au Hambourg SV, Grønbæk s’y est imposé comme un élément essentiel, au point que Hambourg refuse désormais de le laisser filer. Les négociations avancent à grands pas.

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Le journaliste de Sky Allemagne, Florian Plettenberg, confirme que le club allemand discute avec Rennes pour finaliser un transfert définitif. Pourquoi un tel intérêt ? Cette formation de Bundesliga apprécie son profil. Le joueur, de son côté, se voit bien poursuivre son aventure allemande. Bref, tous les voyants sont au vert, même s’il reste un point important à régler.

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Hambourg pousse fort, séduit par l’apport du Danois dans l’animation offensive. Un joli chèque est évoqué. Une option d’achat, fixée à 5 millions d’euros, existe dans le contrat actuel, mais Hambourg tente de négocier ce prix à la baisse. Rennes ne compte pas se laisser faire. Les dirigeants bretons défendent leurs intérêts. Une tendance positive se dessine néanmoins, car les deux formations partagent le même objectif : sceller un accord rapidement.

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Ce départ est validé par le coach. Franck Haise veut remodeler son effectif, équilibrer son groupe et installer sa propre philosophie de jeu. Vendre Grønbæk permettra de renflouer les caisses. Grâce à ce joli chèque, le Stade Rennais disposera des liquidités nécessaires pour financer ses futures recrues estivales. Les mouvements ne font que commencer.