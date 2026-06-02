Mercato PSG : Luis Enrique donne son feu vert, ce buteur arrive  

La direction du PSG touche au but pour un serial buteur en Russie. L’opération sera bouclée dans les prochaines semaines.

Mercato PSG : Alexey Batrakov attendu à Paris cet été

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À peine couronné en Europe, le PSG frappe déjà un grand coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut accélérer son recrutement estival. Sa priorité actuelle ? Boucler rapidement l’arrivée d’une nouvelle pépite : Alexey Batrakov.

Le jeune Russe figure en excellente place sur la liste des cibles du Paris SG. Les pensionnaires du Parc des Princes observent ce talent du Lokomotiv Moscou depuis de longs mois, et un terrain d’entente est désormais tout proche. Le média russe Championnat confirme que les négociations entre les deux clubs sont très avancées.

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Les chiffres de l’opération se précisent d’ailleurs de jour en jour. Le crack russe devrait signer à Paris pour 25 millions d’euros. Selon son agent Dmitry Cheltsov, le transfert est finalisé à 95 % et devrait être bouclé d’ici la mi-juin. Batrakov sort d’une première saison de très haut niveau avec le Lokomotiv Moscou, avec 13 buts et 10 passes décisives en 28 matchs de championnat.

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Quel rôle pour la pépite sous Luis Enrique ? L’entraîneur espagnol adore développer les jeunes talents. Il devrait donc lui accorder un temps de jeu progressif pour ne pas brûler les étapes et favoriser son adaptation. Pour s’intégrer plus facilement, Batrakov pourra aussi s’appuyer sur la présence de son compatriote Matvey Safonov, un gardien déjà très apprécié au sein du vestiaire parisien.