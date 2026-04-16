ASSE :Comment éviter le piège à Bastia ? Montanier a un plan

Sur une série de deux matchs nuls à l’extérieur, l’ASSE reste très prudente avant d’affronter le SC Bastia à Furiani. Elle veut éviter le piège de la lanterne rouge. Mais comment ? La réponse de Philippe Montanier.

SC Bastia – ASSE : Le maintien et la montée comme enjeux

Talonnée par Le Mans FC, l’ASSE n’a pas droit à un faux dans la dernière ligne droite de la course pour la montée en Ligue 1. Elle doit maintenir la cadence imprimée par ses concurrents. Pour ce faire, les Stéphanois doivent gagner les quatre derniers matchs de la saison, dont celui contre le SC Bastia, samedi (20h) au stade Armand-Cesari.

Cette rencontre capitale s’annonce très compliquée pour les Verts. Ils affrontent une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Le club corse a aussi besoin du maximum de points, afin d’éviter la relégation en National. Il va évidemment tout donner pour arracher la victoire.

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La semaine dernière, l’équipe de Reginald Ray est passéetout près d’une victoire contre le Red Star. Elle avait mené le club audonien à Saint-Ouen (1-3), avant de se faire renverser en deuxième période (4-3).

Montanier : « Bastia aura à cœur de tout faire pour gagner »

Fort du scénario de ce match, le Sporting Club inspire de la méfiance chez l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. « Bastia est un terrain difficile et a besoin de points, car la place de barragiste est accessible. Ce ne sera pas un match facile et c’est un rendez-vous important pour eux comme pour nous. C’est une équipe difficile à battre […]. Elle concède peu d’occasions de but […]. Elle aura à cœur de tout faire pour gagner le match », a prévenu Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match.

La recette de Saint-Etienne contre un adversaire menacé de relégation

Néanmoins, le coach doit trouver la solution au piège bastiais, afin de conforter sa deuxième place au classement et ainsi garder le billet pour la montée directe en Ligue 1.

« On reste sur deux expériences à l’extérieur qui doivent nous alerter. On est conscients aussi qu’il faut absolument prendre ces trois points, car la cadence devant est assez élevée. […]. On ne joue pas le dernier du classement, mais un adversaire qui va vendre très chèrement sa peau. Il faut se concentrer sur notre prestation, ne pas se laisser disperser et faire ce qu’il faut pour gagner ce match », a recommandé le technicien de l’ASSE.

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L’équipe stéphanoise est certes sur une série de 9 matchs consécutifs sans défaite, mais elle a été accrochée à Grenoble (0-0) puis à Nancy (1-1), lors de ses deux derniers déplacements. « J’espère que nos deux derniers déplacements nous serviront », a soufflé Philippe Montanier.