Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Mathis Jangeal

Le jeune crack du PSG, Mathis Jangeal croule sous les offres. Tout indique qu’il va prendre la direction du Portugal lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Le Portugal s’arrache Mathis Jangeal, Paris tremble

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Le PSG veut le garder, mais le Portugal s’active pour le lui voler. Mathis Jangeal, jeune talent des moins de 19 ans parisiens, se trouve au cœur d’une véritable bataille européenne cet été.

Son contrat d’aspirant se termine à la fin du mois de juin. Face à cette échéance, les dirigeants parisiens lui proposent déjà un premier contrat professionnel. Mais le joueur hésite et fait patienter son club formateur. Pourquoi ce temps de latence ? La raison est simple : plusieurs écuries européennes tentent actuellement de le séduire.

Selon les informations de L’Équipe, le FC Porto mène la charge. Le club portugais a formellement présenté son projet sportif au milieu de terrain de 17 ans. Les Dragons croient en lui. Cette proposition concrète et séduisante fait d’ailleurs réfléchir intensément le titi parisien.

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Le FC Porto et le Paris SG doivent affronter d’autres rivaux sur ce dossier. En Liga Portugal, le SC Braga courtise aussi le joueur et s’apprête à dégainer une offre formelle dans les prochains jours. En Allemagne, la Bundesliga s’en mêle également. Stuttgart et Hambourg surveillent de très près la situation du jeune prodige.

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Cette pluie de courtisans n’a rien d’un hasard. Jangeal a brillé cette saison en Coupe Gambardella et en Youth League, décrochant au passage le titre de meilleur milieu de terrain du Championnat National U19. Pour gérer son avenir, le titi s’appuie sur l’agence Gestifute, dirigée par Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais possède des réseaux et une influence majeure dans son pays d’origine. Cela pourrait faire pencher définitivement la balance en faveur du FC Porto. Le PSG est prévenu, le danger est réel.