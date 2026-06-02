ASSE : Les supporters pointent le management de KSV

Les supporters de l’ASSE ont perdu patience avec le projet de KSV. Il demande des actes concrets, notamment le retour de leur club si cher en Ligue 1.

L’ASSE part pour une 2e saison de suite en Ligue 2

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Reléguée en Ligue 2, sous pavillon du groupe canadien Kilmer Sports Ventures, l’ASSE va passer une deuxième saison consécutive dans cette division. Elle n’a pas réussi à remonter cette saison. Recalées pour la montée directe à l’issue de la saison régulière, les Verts ont ensuite été empêchés de rejoindre l’élite par l’OGC Nice, lors des barrages.

La Direction stéphanoise avait pourtant promis le retour immédiat de l’équipe stéphanoise en Ligue 1, dans la foulée de la relégation en mai 2025.

Les groupes de supporters réclament une stratégie claire et plus efficace

Frustrés par l’échec de la montée, les groupes de supporters du club ligérien ont lancé un ultimatum à KSV, dans un communiqué signé conjointement. « Notre patience a atteint ses limites et il est primordial pour l’AS Saint-Etienne qu’une stratégie claire soit établie, afin de construire notre futur sans oublier notre présent », ont-ils écrit.

Notons que les supporters sont restés mobilisés massivement toute cette saison, pour apporter leur soutien à l’équipe de Philippe Montanier. Les quatre derniers matchs de l’ASSE à Geoffroy-Guichard se sont même disputés à huis clos, avec un record de 39 772 spectateurs face à l’OGC Nice, lors du barrage aller.

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Cependant, le capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers n’ont pas réussi à capter toute l’énergie du peuple vert.

« L’AS Saint-Etienne n’est pas une marque, mais un club de football »

Les Indépendantistes Stéphanois 98, l’Union Supporters Stéphanois, les Green Angels (GA92) et les Magic Fans (MF91) exigent désormais des mesures fortes et de nouveaux responsables, capables de comprendre l’urgence et de préserver les valeurs et l’ADN du club.

« L’ASSE n’est pas une marque, mais un club de football, actuellement en Ligue 2, qui n’a besoin que de deux maillots pour pouvoir jouer, ce qui est pour rappel sa raison d’exister », ont-ils martelé.

Les supporters dubitatifs sur les méthodes de KSV

Les fans des Verts n’ont pas manqué de souligner les limites du projet canadien, sur les deux saisons. Il condamne « un président (Ivan Gazidis) bien trop absent et déconnecté de la réalité du championnat français, convaincu de pouvoir imposer sa méthode depuis l’étranger, et qui se réfugiant derrière des discours de politiciens ».

Quant à Huss Fahmy, directeur des opérations football de KSV, « ses méthodes de management » sont jugées « douteuses ». Le peuple vert pointe également « ses discours sportifs, à la limite de l’arrogance ».

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Le spécialiste data de KSV, Jaeson Rosenfeld en prend également pour son grade. « Ses choix n’ont pour l’heure montré aucune efficacité et s’avèrent inappropriés à court terme », a souligné le collectif de supporters stéphanois.