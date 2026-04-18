ASSE : Le SC Bastia menace, ça passe ou ça casse !

Le SC Bastia joue sa survie en Ligue 2 contre l’ASSE, ce samedi, en Corse. Selon Réginald Ray, c’est le match de la dernière chance, qu’il ne faut pas rater.

SC Bastia – ASSE : Deux enjeux opposés

Adversaire du SC Bastia, pour le compte de la 31e journée du championnat, l’ASSE doit impérativement gagner ce match, afin de se défaire de la pression du Mans FC, qui est revenu à sa hauteur. L’enjeu pour les Stéphanois est de conforter leur deuxième rang sur le podium et de profiter d’un éventuel faux pas du leader, pour se hisser à la première place au classement.

Quant à la lanterne rouge de Ligue 2, il n’a plus de joker ! Il est condamné à gagner les quatre derniers matchs du championnat pour espérer finir à la 16e place de barragiste. Et la série pour les Bastiais commence contre l’AS Saint-Etienne.

Réginald Ray croit encore au maintien de son équipe

Évoquant la réception des Verts, Réginald Ray a déclaré, sans détour : « Tant qu’il y aura de l’espoir, on y croira. Moi, j’y crois avec la volonté aussi d’amener cette conviction sur mon staff, sur tout le monde. Et puis de dégager cette force qui va nous permettre d’inverser la tendance […]. Tant qu’il y a de l’espoir, il faut y croire et puis il faut s’y accrocher. […]. Comment on fait pour y croire encore ? Déjà il faut une conviction profonde, que j’ai depuis le début de saison ».

Pour l’entraîneur du Sporting Club, ça passe ou ça casse donc ! « Face à l’ASSE, c’est un énième match de coupe. Il faut le considérer comme un match où il n’y a plus rien derrière, même s’il restera trois matchs », a-t-il souligné.

Le Sporting Club peut-il réussir l’exploit ?

En effet, le club corse a 9 points de retard sur la première équipe non relégable (Nancy). La probabilité de se sauver directement est donc faible, voire nul. Néanmoins, les Lions de Furiani peuvent encore finir en position de barragistes, en passant devant Amiens et Laval, qui sont respectivement à 3 points et 4 points.

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Cependant, l’équipe de Réginald Ray doit réaliser l’exploit, en prenant 12 points sur 12 possibles dans le sprint final. « Il faut qu’on mette tous les ingrédients pour mettre à mal l’AS Saint-Étienne et qu’on emmène nos supporters avec nous. J’ai demandé à mes joueurs d’être proactifs, de prendre les choses avec du caractère, en étant conquérant », a recommandé le coach du SC Bastia.