Mercato : Le Stade Rennais déniche une machine à but en Ligue 2

La direction du Stade Rennais veut faire ses emplettes à l’ASSE lors du prochain mercato estival. Les Rennais tournent autour d’une pépite des Verts.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Zuriko Davitashvili

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Zuriko Davitashvili se dirige vers la Bretagne. Auteur d’une saison étincelante à l’ASSE, l’ailier géorgien attire les recruteurs. Le Stade Rennais, selon l’insider Jonathan, veut s’offrir le joueur stéphanois cet été. Davitashvili a le niveau pour l’élite.

Le feu follet géorgien a porté l’attaque des Verts. Ses statistiques impressionnent : 14 buts et 5 passes décisives en 30 matchs. Couronné meilleur joueur de Ligue 2, il est en pleine forme. Rennes cherche des renforts offensifs polyvalents. Le profil recherché doit pouvoir occuper les couloirs ou basculer dans l’axe en soutien. Davitashvili répond à ces critères.

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En Bretagne, la concurrence s’annonce rude. Davitashvili ne partira pas titulaire. Il s’installerait derrière des joueurs comme Al Tamari, Fofana, Szymanski, Blas ou Nordin. Il ne sera donc pas un sauveur immédiat pour l’attaque rennaise. L’attaquant a besoin de confiance, de minutes et d’un environnement stable pour progresser. À l’ASSE, il était le patron. À Rennes, il devra accepter un statut de doublure au départ.

Si le joueur exige une place de titulaire indiscutable dès son arrivée, les discussions coinceront. L’ASSE va devoir céder son prolifique attaquant cet été. Le club reste en Ligue 2, et retenir Davitashvili s’annonce très difficile. Le joueur a fait son temps à ce niveau. Son départ est possible face à une proposition financière conséquente.

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Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur vaut 12 millions d’euros sur Transfertmarkt. C’est une valeur marchande importante pour Kilmer Sports Ventures. Les Verts ne braderont pas leur star, mais un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros pourrait suffire. L’opération peut satisfaire tout le monde. L’ailier retrouvera l’élite, Rennes va muscler son attaque et Saint-Étienne renflouera ses caisses.