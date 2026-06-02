Mercato OM : Accord conclu pour deux nouvelles pépites !

Avant l’ouverture officielle du mercato, la direction de l’OM sécurise ses talents. Deux jeunes joueurs ont signé leur premier contrat professionnel à Marseille.

Mercato OM : Kelyann Bezahaf et Mathis Clément passent pro

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La nouvelle direction de l’OM est déjà au travail. Le duo Richard-Lorenzi s’active en coulisse pour se séparer de plusieurs joueurs avant de recruter. Les dirigeants marseillais ne négligent pas pour autant le centre de formation. Une campagne de prolongation est même lancée dans ce sens.

Les responsables de l’OM viennent ainsi de verrouiller deux jeunes espoirs. Il est question de Kelyann Bezahaf et Mathis Clément. Les deux pistons de 20 ans ont été des artisans clés du sacre de l’Olympique de Marseille lors de la Coupe Gambardella en 2024.

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Mathis Clément disputé 13 rencontres National 3 cette saison. Tandis que Kelyann Bezahaf comptabilise 28 rencontres toutes compétitions convoqués. Les deux Minots ont acceptés de signer leur premier contrat à l’OM, indique plusieurs médias locaux.

Premier contrat professionnel pour les 2 jeunes pistons droits du centre de formation Kelyann Bezahaf et Mathis Clément. — OManiaque (@OManiaque) June 1, 2026

Une officialisatio imminente

L’officialisation de ces signatures ne serait qu’une question de temps. Cette prolongation est une belle récompense pour Kelyann Bezahaf et Mathis Clément. Ceux-ci devront tout de même redoubler d’effort en vue de se faire ne place en équipe première, entraînée par Habib Beye.

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Notons que cette double signature s’inscrit dans la politique de l’OM. Ses nouveaux dirigeants cherchent à protéger les meilleurs éléments et à bâtir un avenir plus durable avec ses propres talents. D’autres prolongations de contrat sont attendues durant ce mercato.