‎Bastia-ASSE : Montanier face à un gros dilemme

‎À quatre journées du verdict final , l’ASSE avance sur le fil, entre rêve de montée et pression maximale. Sur la pelouse de Bastia, Philippe Montanier doit trancher au milieu, là où pourrait bien se jouer une partie du destin des Verts.

‎‎Bastia-ASSE : ‎Un déplacement qui sent la poudre

‎L’AS Saint-Étienne n’a plus le luxe de tergiverser. À Bastia, lanterne rouge dos au mur, les Verts se présentent avec une obligation simple : gagner. Dans cette fin de saison où chaque point pèse comme un lingot, le succès du Mans la veille a encore resserré l’étau. La montée ne se jouera pas seulement au talent, mais à la maîtrise des nerfs.

Lire aussi : ASSE : Le Mans recolle à Saint-Etienne, la pression monte

À voir

‎FC Nantes : Halilhodžić tacle violemment Waldemar Kita

‎Ce déplacement en Corse a tout du piège classique de Ligue 2 : une équipe en souffrance, un stade incandescent, une ambiance électrique. Bastia joue sa survie, l’ASSE son retour parmi l’élite. Entre les deux, une collision de besoins qui promet un match rugueux, presque charbonneux, comme sait si bien en offrir ce championnat.

‎Le vrai casse-tête : Jaber ou Boakye ?

‎C’est au cœur du jeu que Philippe Montanier fait face à son dilemme majeur. Augustine Boakye, de retour après avoir été ménagé, est apte. Mais faut-il le lancer d’entrée ? Rien n’est moins sûr. Son profil vertical, capable de casser les lignes, séduit, mais son état physique appelle à la prudence.

Lire aussi : ASSE : Avant Bastia, une première grosse menace pour Sainté

‎À l’inverse, Mahmoud Jaber a marqué des points lors de sa dernière entrée. Plus sobre, plus discipliné, il offre une garantie d’équilibre aux côtés d’Abdoulaye Kanté et d’Aïmen Moueffek. Dans un match où la bataille du second ballon sera essentielle, l’Israélien pourrait avoir un temps d’avance. C’est là tout le dilemme de Montanier : choisir entre l’explosivité et la sécurité.

‎Une défense de fer, une attaque qui ronronne

‎S’il y a un motif de sérénité chez les Stéphanois, il se trouve derrière. Avec seulement quatre buts encaissés sur les neuf dernières journées, les Verts affichent une solidité presque clinique. Gautier Larsonneur, rassurant dans les buts malgré une alerte récente après une blessure, reste le socle mental de cette série.

À voir

Mercato PSG : Grosse révélation sur le dossier Camavinga

Lire aussi : ASSE : Grosse alerte avant Bastia et le choc face à Troyes

‎Devant, Lucas Stassin arrive lancé comme un sprinteur dans la dernière ligne droite. Six buts sur ses six dernières apparitions : le Belge est redevenu l’homme des grands soirs. Avec Cardona et Davitashvili sur les ailes, l’ASSE possède aujourd’hui une force de frappe capable de faire sauter n’importe quel verrou.

Un choix qui peut peser sur la montée

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE – ESTAC : Comme Montanier, Dumont ne pense pas au choc

ASSE : Dissolution des GA92 et MF91, une annonce choc tombe

À voir

Mercato OM : Enorme annonce sur l’avenir de Greenwood

‎Montanier doit-il prendre des risques dès maintenant ou gérer son effectif pour les trois dernières journées ? La réponse pourrait bien orienter toute la fin de saison. ‎Face à Bastia, un choix conservateur au milieu semble le plus probable. L’objectif n’est pas seulement de gagner, mais de rester maître du tempo. Dans cette course à la montée, la lucidité vaut parfois plus qu’un coup d’éclat. Et Montanier le sait : ce soir, un simple détail tactique peut rapprocher les Verts de la Ligue 1.