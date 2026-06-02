Mercato LOSC : Létang proche de signer un grand attaquant

Les lignes bougent au LOSC. Après la nomination officielle de Davide Ancelotti, le président Olivier Létang est en passe de sceller un accord en attaque. Olivier Giroud va prolonger son contrat.

Mercato LOSC : Olivier Létang en négociations avancées avec Olivier Giroud

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La direction du LOSC n’a pas tardé pour trouver son nouvel entraîneur. Davide Ancelotti va diriger l’équipe première. Son arrivée conclue, les dirigeants lillois se concentrent désormais sur le mercato. Le président Olivier Létang et son équipe sont d’ailleurs bien partis pour réaliser un joli en coup en attaque.

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Olivier Giroud, malgré son âge avancé (40 ans) a démontré cette saison qu’il conservait un instinct de buteur intact. Il a été auteur de 11 réalisations en 44 apparitions. L’attaquant français a été plus efficace que lors de son passage au Los Angeles FC. Il a visiblement retrouvé des couleurs à Lille. Au point où Olivier Létang fait des pieds et des mains pour le retenir.

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Cette cour assidue porte ses fruits. Le quotidien sportif L’Equipe assure que les négociations entre Olivier Giroud et la direction du LOSC progressent. Elles sont même proches d’aboutir à un accord. L’ancien buteur d’Arsenal n’étant pas contre l’idée d’étendre son contrat le 30 juin prochain. Un dénouement positif est attendu pour le bonheur des supporters lillois.