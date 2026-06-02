Surprise au PSG : Un accord secret avec le Real prend forme

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Luis Campos
© Photo : Luis Campos du PSG
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Le mercato estival réserve d’énormes surprises du côté du PSG. Des échanges discrets ont déjà débuté entre la direction parisienne et le candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme.

Mercato PSG : Enrique Riquelme négocie déjà pour un transfert inattendu

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Les élections présidentielles au Real Madrid s’intensifient. Le candidat Enrique Riquelme est déterminé à détrôner Florentino Pérez. Il a déjà entamé un projet ambitieux en vue de séduire les socios et remporter le scrutin de ce dimanche. L’homme d’affaire espagnol a récemment affiché son intention de nommer Raul Gonzalez au poste de directeur sportif.

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Il est aussi à l’œuvre pour faire venir un ballon d’Or au Real Madrid. Rodri, le métronome de Manchester City, est officiellement visé. Et ce n’est pas terminé. Enrique Riquelme a effectué ce lundi un déplacement à Paris. Cette visite n’avait rien d’anodin. Le candidat madrilène a entamé des pourparlers avec le PSG en vue d’un transfert surprise, indique El Confidencial.

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L’identité de la cible parisienne reste inconnue. Même si Vitinha et Joao Neves sont régulièrement associés au Real Madrid. Ce deal secret avec le PSG, s’il venait à se concrétiser, serait un tournant majeur dans la relation entre les deux écuries. Le PSG s’oppose pour le moment à l’idée de perdre l’une de ses stars. Même si rien n’est impossible en période de mercato.

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