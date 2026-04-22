Mercato PSG :  la décision est prise pour Mbaye

Le jeune crack du PSG, Ibrahim Mbaye croule sous les offres ces dernières semaines. Des clubs de Premier League sont chauds pour le recruter.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye vers la Premier League ?

L’Angleterre s’active pour Ibrahim Mbaye. À 18 ans, le jeune attaquant formé au PSG attire les regards en Premier League. Sous contrat jusqu’en 2028, le Titi vit une situation un peu difficile. Il appartient au groupe professionnel, certes, mais son temps de jeu est réduit. Cette stagnation force une réflexion sur son avenir.

Selon les informations de PSG Inside Actus, plusieurs écuries britanniques surveillent de près ce dossier. Le profil du Parisien séduit. Des clubs comme Aston Villa, West Ham, Brighton et Newcastle ont déjà manifesté leur intérêt. Pour eux, Mbaye représente une opportunité de marché idéale.

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C’est un profil taillé pour le football anglais. Le talent du joueur n’est plus à prouver. Son style de jeu semble parfaitement calibré pour l’exigence physique de la Premier League. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise, les recruteurs anglais le suivent depuis longtemps.

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La seconde partie de saison s’avère frustrante pour lui. Mbaye peine à retrouver les minutes précieuses qu’il glanait pourtant l’automne dernier. Rappelons qu’à l’époque, ses performances lui avaient même ouvert les portes de l’équipe nationale du Sénégal. Les dirigeants du Paris SG et le coach Luis Enrique auraient décidé de le laisser s’envoler vers l’Angleterre pour continuer sa progression.