Mercato OM : Accord conclu pour ce phénomène algérien ?  

La direction de l’OM dégote un international algérien en Belgique pour ce mercato estival. Mais un géant de Premier League joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Grégory Lorenzi lorgne un crack algérien

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Grégory Lorenzi prend les commandes. Le nouveau directeur sportif de l’OM doit rebâtir l’effectif malgré le budget très strict imposé par Frank McCourt. Il faut de renforts notamment au milieu de terrain. Certains cadres sont annoncés sur le départ.

Lorenzi regarde donc vers la Belgique. Cette destination peu explorée cache une véritable promesse nommée Yacine Titraoui. Le joueur de 22 ans gère actuellement le milieu de terrain de Charleroi. Il est d’ailleurs international algérien. Son contrat avec la formation belge le lie au club jusqu’au mois de juin 2027.

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Certains médias annoncent un prix de départ fixé à 8 millions d’euros, tandis que d’autres sources estiment cette transaction aux alentours des 12 millions d’euros. Une rude concurrence s’organise. Sunderland souhaite ardemment s’attacher les services de ce talent fort de cinq sélections avec les Fennecs.

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Lorenzi négocie personnellement. Le dirigeant marseillais a directement contacté ses homologues de Charleroi pour accélérer les démarches. L’opération semble pourtant mal engagée. Yacine Titraoui privilégie l’approche de Sunderland, sans doute motivé par une proposition financièrement plus attractive. Marseille doit impérativement réagir. La direction phocéenne devra présenter des arguments beaucoup plus solides pour espérer valider ce premier renfort estival.