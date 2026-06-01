Mercato OM : L’arrivée d’un crack algérien vole en éclat !

La direction de l’OM semblait bien partie pour signer le jeune milieu de terrain de Charleroi, Yacine Titraoui. Mais un démenti vient de tomber.

Mercato : Yacine Titraoui encore très loin de l’OM

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L’Olympique de Marseille se retrouve au pied du mur. Au terme d’une saison décevante, le club phocéen devra reconstruire son effectif. La priorité reste l’opération dégraissage afin d’assainir les comptes. La cellule de recrutement, désormais dirigée par Grégory Lorenzi, s’active dans ce sens.

Le nouveau directeur de l’OM sait aussi qu’il devra recruter malin en raison des contraintes budgétaires. Parmi les pistes circulant à Marseille, celle menant à Yacine Titraoui semblait tenir la corde. Le jeune espoir algérien évolue à Charleroi. Il sort d’une saison encourageante avec 42 matchs disputés pour 5 buts et 3 passes décisives.

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Son profil prometteur semble correspondre aux critères de recherche de l’OM. D’autant plus que des rumeurs faisaient état de contacts avancés entre la direction marseillaise et Mehdi Bayat, directeur exécutif du club belge. Les bonnes relations entre les deux parties laissaient présager une issue favorable dans ce dossier.

Un cinglant démenti autour des négociations

Mais le soufflé est retombé aussi vite qu’il était monté. Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, a balayé toutes ces informations. Il assure qu’aucune discussion n’a été entamée entre l’OM et Yacine Titraoui. Ni même avec Sunderland, autre club un temps intéressé par le milieu de 22 ans.

Il n'y a rien entre l'OM et Titraoui à date. Idem pour Sunderland. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2026

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Ce démenti vient stopper net les spéculations autour d’une possible arrivée de Yacine Titraoui à Marseille. Grégory Lorenzi et son équipe devront poursuivre la quête de renforts à moindre coût vers d’autres horizons. L’été promet d’être à complexe pour l’OM.