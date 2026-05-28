Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène algérien

La direction du Stade Rennais dégote un crack algérien pour le mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du buteur.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un attaquant algérien

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais cherche sa nouvelle arme offensive. Et un nom circule déjà : Mohamed Amoura. L’attaquant algérien de Wolfsburg est annoncé sur le départ ces derniers jours suite à la relégation de son équipe.

À Rennes, le patron du recrutement, Loïc Désiré cherche un joueur qui va affoler les compteurs de but. Selon l’insider @jonathan35001, souvent bien informé sur le SRFC, Mohamed Amoura fait justement partie des profils surveillés de près.

Relégué en Bundesliga 2 avec Wolfsburg, l’international algérien de 26 ans ne semble pas vraiment disposé à poursuivre l’aventure à l’étage inférieur. Son contrat court jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt, mais la descente du club allemand pourrait changer la donne. Une offre autour de 15 millions d’euros, hors bonus, pourrait suffire pour ouvrir les discussions.

À voir

Mercato RC Lens : OM, Bayern, bataille folle pour une pépite

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un milieu file vers la Premier League

Et Rennes a des raisons d’y croire. Amoura possède ce que recherche aujourd’hui le Stade Rennais : de la vitesse et une efficacité devant le but. Mais le club breton avance aussi sur une autre piste : Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre connaît parfaitement la Ligue 1 et son profil séduit également la cellule rennaise.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Yohanna ?

Mercato : Le Stade Rennais déchire deux offres XXL

À voir

Nice-ASSE : Grosse incertitude sur un défenseur des Verts

Son nom avait déjà circulé du côté de Lens par le passé. Auxerre avait finalement bloqué son départ au dernier moment, preuve de son importance dans l’effectif bourguignon. Désormais, plusieurs clubs anglais, dont Crystal Palace, suivent aussi son évolution. Son prix reste toutefois plus abordable, avec une estimation comprise entre 10 et 15 millions d’euros.