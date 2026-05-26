Mercato : Le Stade Rennais dégote un phénomène malien  

Le Stade Rennais se lance sur un international malien en vue du prochain mercato estival. Des géants français sont aussi sur le coup.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Lassine Sinayoko

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Lassine Sinayoko attire du beau monde à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts. Déjà surveillé par l’ASSE et le RC Lens, l’attaquant de l’AJ Auxerre attiserait désormais l’intérêt du Stade Rennais. Le club breton serait même revenu avec insistance sur le nom de l’international malien ces derniers jours.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Sinayoko sort d’un exercice très solide avec 12 buts et 4 passes décisives sous les couleurs de l’AJA. Un rendement précieux. Surtout, l’avant-centre de 25 ans a largement contribué au maintien des Auxerrois en Ligue 1.

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Rennes entre donc dans une concurrence déjà bien lancée. Selon les informations relayées par le compte X @jonathan35001, les dirigeants rennais suivraient le dossier de près en vue du prochain mercato estival. Le coach Franck Haise aurait validé la piste. Les pensionnaires du Roazhon Park préparent une offre pour le Malien.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Auxerre, Lassine Sinayoko dispose d’une valeur estimée à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Mais après une telle saison et face aux intérêts qui se multiplient, l’AJA pourrait réclamer davantage pour laisser partir son attaquant cet été.