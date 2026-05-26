Mercato : Le Stade Rennais craque pour un ailier marocain  

Les dirigeants du Stade Rennais foncent sur un ailier marocain en Allemagne. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

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Le Stade Rennais prépare déjà son mercato. Le club breton veut de renforts pour montrer un nouveau visage la saison prochaine. Les Rouge et Noir vont disputer le championnat et la Ligue Europa la saison prochaine. Il faut donc du sang neuf pour ne pas vite caquer. Un nom est déjà coché à Rennes. Il s’agit d’Eliesse Ben Seghir.

Selon les révélations de l’Insider Jonathan, Rennes suit de près la situation du jeune ailier marocain. Arrivé au Bayer Leverkusen durant l’été 2025, le joueur de 21 ans traverse une saison compliquée en Bundesliga. Son temps de jeu reste limité. Une situation qui pousse son entourage à envisager un départ temporaire.

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Le profil de Ben Seghir plaît beaucoup à Franck Haise. Le nouvel entraîneur rennais aurait donné son feu pour ce transfert. Deal envisagé : un prêt. Le Marocain connaît déjà parfaitement la Ligue 1, lui qui a été formé à Monaco.

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Ce dossier pourrait bientôt s’accélérer. Selon Africafoot, le clan du joueur cherche une nouvelle destination au jeune international marocain. Ben Seghir veut un club qui lui permettra de poursuivre sa progression. Le Marocain vaut 20 millions d’euros. Il sera un renfort offensif de poids pour le Stade Rennais. Il a paraphé un bail jusqu’en juin 2030 avec le Bayer Leverkusen.