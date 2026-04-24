Mercato OL : Après Endrick, Lyon sur un gros coup au Real

Alors que le prêt d’Endrick à l’OL prend fin dans deux mois, le club rhodanien lorgnerait un autre joueur du Real Madrid.

Mercato : L’OL contacte le Real Madrid pour Mastantuono

L’OL a bien l’intention de conserver Endrick pour une saison supplémentaire, à l’issue de son prêt de six mois, expirant en juin 2026. Mais le Real Madrid a prévu de le récupérer cet été, pour renforcer son attaque la saison prochaine. Il n’est cependant pas exclu que le jeune Brésilien demande à rester à Lyon, si le club se qualifie pour la Ligue des champions.

En attendant l’issue du dossier de l’attaquant de 19 ans, la presse espagnole révèle l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Franco Mastantuono. Le club de Ligue 1 serait venu aux nouvelles auprès de son homologue madrilène, sur la situation contractuelle du polyvalent Argentin, selon Fichajes.

En effet, l’OL se renseigne sur la possibilité de se faire prêter ses services. « L’Olympique Lyonnais a manifesté un vif intérêt pour Franco Mastantuono. Le club français a déjà pris contact avec le Real Madrid », assure le Hector Andreu, journaliste espagnol.

Le dossier de l’Argentin s’annonce compliqué pour Lyon

L’ailier droit ou milieu offensif n’a pas assez de temps de jeu avec les Merengues, depuis l’arrivée d’Alvaro Arbeloa. Il a fait 18 apparitions en Liga et a été titulaire seulement 9 fois cette saison. Néanmoins, le Real Madrid n’a pas l’intention de se séparer de lui, pas pour l’instant. L’arrivée d’un nouvelle entraineur à La Maison Blanche pourrait rebattre les cartes pour le joueur de 18 ans.

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Transféré de River Plate (Argentine) en août 2025, à 45 millions d’euros, et évalué au même montant par Transfermarkt, Franco Mastantuono est inscrit dans le projet madrilène. Il y a donc peu de chances que l’OL obtienne son prêt, car le club n’a pas les moyens d’assurer son énorme salaire estimé à 7 millions d’euros par saison.