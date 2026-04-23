Vente OL : Un fonds saoudien sur les rangs pour Lyon

La vente de l’OL suscite un énorme engouement. Un fonds saoudien est annoncé parmi les nombreux candidats à la reprise en main du club.

L’OL en vente, la Juventus annoncé sur le coup

Ayant pris le contrôle opérationnel d’Eagle Football Group (EFG), dont il est désormais le contrôleur administratif, le Cabinet Cork Gully a placé l’OL sur le marché. Les actifs de John Textor, estimés à 87 %, sont mis en vente à la suite de l’éviction de l’Américain du groupe. L’intérêt de Michele Kang, l’actuelle patronne de l’Olympique Lyonnais et PDG d’EFG, est évoqué. Ainsi que celui du créancier du groupe, Ares Capital.

Cette semaine, l’intérêt de John Elkann, patron de Ferrari et de la Juventus de Turin a été révélé par Tuttosport. Cette rumeur a été ensuite balayée par Malekão, actionnaire de l’Olympique Lyonnais et proche du dossier de la vente.

Plusieurs investisseurs s’intéressent à l’Olympique Lyonnais

Il avoue qu’il ne croit pas du tout à l’arrivée de l’héritier de la famille Agnelli à la tête du club rhodanien. Il déclare « ne pas croire une seconde » à un tel scénario. Dans les coulisses, il se raconte que c’est plutôt Botafogo, l’autre club du groupe Eagle Football, qui intéresserait John Elkann.

Outre le prioritaire de la Juventus, des fonds d’investissement et des hommes d’affaires bien connus dans le milieu du football seraient aussi sur les rangs. Le média italien cite plusieurs noms : Alexander Knaster, Gerry Cardinale, Iconic Sports, Apollo Global Management, Edward Eisle ou encore le cheikh Moe Al Thani.

L’Arabie saoudite parmi les potentiels repreneurs de Lyon

En France, Le Progrès croit savoir que l’Arabie saoudite s’est positionnée sur le dossier de la vente de l’OL. Le pays du Golfe, doté d’un fonds d’investissement dans le sport, notamment le Football, s’intéresse aussi au club de Lyon à en croire le journal régional.

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Cet intérêt ne serait pas surprenant s’il est confirmé, car les Saoudiens sont depuis longtemps en embuscade pour racheter l’Olympique de Marseille. Cependant, ils se heurtent au refus de vendre de Frank McCourt.