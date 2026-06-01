Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’OGC Nice  

Les dirigeants du Stade Rennais négocient le transfert d’un roc tunisien cet été. L’OGC Nice se positionne aussi sur la piste.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur la pépite Iyadh Riahi

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais et l’OGC Nice se lancent dans la course. Leur cible ? Iyadh Riahi, le jeune latéral droit du Stade Tunisien. Ce talent de 20 ans attire tous les regards avant l’ouverture du marché estival. Selon Foot Mercato, la cellule de recrutement rennaise envisage de passer à l’attaque.

Des émissaires observeront l’international U23 durant le prochain Tournoi Maurice-Revello. Sous le maillot de la sélection tunisienne, le défenseur jouera gros face aux observateurs européens.

À voir

Mercato ASSE : Quel avenir pour Stassin et Davitashvili ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est fait, un renfort débarque à Rennes

Ses statistiques confirment son potentiel. Titulaire indiscutable, il compte déjà 20 apparitions en championnat cette saison. Riahi est très solide. Il montre qu’il a les atouts pour devenir le prochain roi du Roazhon Park. Sa maturité explique l’intérêt croissant des clubs de l’élite française. Le montant d’un éventuel transfert n’est pas encore connu.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack nigérian ?

Mercato : Le Stade Rennais répond cash à un club italien

À voir

Mercato OM : Un géant italien débarque à Marseille, accord scellé ?

Aucune information précise ne filtre encore sur les détails de son contrat ou sur les exigences financières du club de Tunis. Quoi qu’il en soit, cette piste confirme l’ADN du recrutement du Stade Rennais. Le club explore régulièrement le marché maghrébin avec succès. Après les signatures de profils comme Abdelhamid Ait Boudlal ou Yassir Zabiri, et le succès passé de Ramy Bensebaini, Rennes espère tenir son nouveau joyau.