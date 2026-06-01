Mercato OM : Un géant italien débarque à Marseille, accord scellé ?

La direction de l’OM veut vendre Leonardo Balerdi lors du prochain mercato estival. Un cador italien flaire le coup.

Mercato : L’OM s’apprête à perdre son roc Leonardo Balerdi

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Un grand coup de balai se prépare à l’OM. Des dirigeants aux joueurs, la direction annonce une véritable vague de départs pour la saison prochaine. Le départ de Leonardo Balerdi semble désormais inévitable. L’international argentin va probablement quitter le club phocéen cet été.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin désire ardemment recruter le défenseur central. La Vieille Dame apprécie beaucoup sa grande solidité et sa précieuse expérience. D’autres équipes surveillent également son profil. L’AS Rome et Nottingham Forest ciblent activement le joueur de 27 ans.

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Son aventure phocéenne avait commencé à l’été 2020. Le numéro 5 avait alors quitté le Borussia Dortmund pour s’installer à Marseille. La direction olympienne a d’ailleurs prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2028. Le prix de transfert est fixé. L’OM exige aujourd’hui un chèque de 30 millions d’euros pour libérer son défenseur.

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Le bilan sportif du joueur cette saison n’est pas convaincant. Ces derniers mois, il a rencontré beaucoup de difficultés. Cette saison, il a disputé 26 matches en championnat et 7 en C1. La Juve n’a pas encore dégainé une offre concrète. Les pourparlers pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines.