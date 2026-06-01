Mercato ASSE : Quel avenir pour Stassin et Davitashvili ?

L’avenir de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili à l’ASSE se posent déjà. Vont-ils rester en Ligue 2 une deuxième saison de suite ?

ASSE Mercato : Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili sur le départ

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L’ASSE n’a pas réussi à remonter en igue 1 et cela ouvre la porte au départ de plusieurs joueurs. Le président Ivan Gazidis a annoncé des changements, pour permettre l’équipe de rebondir la saison prochaine. « Il y a beaucoup de choses que nous devons changer », a-t-il déclaré après la défaite à Nice (4-1).

Le mercato estival sera l’une des clés pour relancer la machine. La Direction stéphanoise va devoir construire une nouvelle équipe, mais autour d’un noyau. Et le gros défi sera de conserver Lucas Stassin (21 ans) et de Zuriko Davitashvili (25 ans) dans l’équipe, deux années consécutives en Ligue 2.

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Ils avaient tenté de quitter l’AS Saint-Etienne l’été dernier, dans la foulée de la relégation. Il n’y a pas de doute qu’ils sont toujours enclins au départ, après l’échec de la montée en Ligue 1 à l’issue des barrages.

Saint-Etienne : Décisifs, mieux valorisés et très convoités

Les Verts ont certes échoué collectivement, mais sur le plan individuel, les deux attaquant ont été performants. L’avant-centre a bouclé la saison avec 11 buts et 8 passes décisives en 34 matchs disputés (barrages compris).

Quant à l’ailier gauche, il est auteur 15 buts et 5 passes décisives en 32 matchs joués en championnat. Il a même été élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, aux trophées UNFP.

En plus d’être les joueurs les mieux valorisés de l’effectif de l’ASSE, Lucas Stassin (15 M€) et Zuriko Davitashvili (12 M€) sont très convoités.

Le premier est sur les tablettes de Sunderland AFC en Premier League et la Lazio Rome en Serie A, tandis que le deuxième est ciblé en priorité par Hoffenheim en Allemagne. Six autres clubs sont intéressés par ses services : l’AS Monaco et le LOSC en Ligue 1, l’Olympiakos, Everton, Besiktas et Benfica à l’étranger.

Stassin et Davitashvili transférés en cas d’offres intéressantes

Vu les nombreuses sollicitations pour les deux buteurs, il sera difficile à Kilmer Sports Ventures de les retenir en Ligue 2. Selon les premières tendances, les décideurs stéphanois n’envisagent d’ailleurs pas de les conserver, contre leur gré.

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En cas d’offres intéressantes, l’international Belge (1 sélection) et l’international Géorgien (54 sélections) seront transférés. Pour rappel, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été recrutés respectivement à 10 M€ et 6 M€, à l’été 2024. Ils sont sous contrat jusqu’en juin 2028.