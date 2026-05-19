Coup de théâtre à l’OM : Mauvaise nouvelle pour Genesio !

Pour remplacer Habib Beye au poste d’entraîneur, l’OM a récemment entamé des discussions avec Bruno Genesio. Mais le coach du LOSC se heurte à plusieurs incertitudes légitimes.

Mercato : L’OM l’approche, Bruno Genesio reste indécis

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Le bal des entraîneurs va se poursuivre à l’Olympique de Marseille. Puisque que Habib Beye se rapproche de plus en plus de la sortie. L’entraîneur marseillais n’est pas rempli ses deux missions prioritaires. À savoir la qualification en Ligue des champions et un parcours en finale de Coupe de France.

Ce double échec ne joue pas en sa faveur. Et la qualification in extremis en Ligue Europa ne devrait pas suffire à le maintenir. La quête de son successeur a déjà débuté en interne. L’un des favoris pour le remplacer se nomme Bruno Genesio. L’entraîneur français sera libre en juin prochain, au terme de son contrat à Lille.

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Sa situation a rapidement alerté les dirigeants phocéens. Ceux-ci ont récemment entamé des négociations concrètes afin de le convaincre de rallier Marseille. Cette approche phocéenne ne le laisse pas indifférent. Sauf que la piste Bruno Genesio s’assombrit légèrement. Le coach de 59 ans reste jusqu’ici indécis pour plusieurs raisons.

Un temps de réflexion avant de trancher

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RMC Sport rapporte que l’entraîneur lillois émet de sérieuses réserves sur la santé économique de l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio craint que les contraintes budgétaires actuelles ne viennent paralyser la marge de manœuvre du club lors du prochain mercato. Cela limiterait sa capacité à bâtir une équipe compétitive.

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Cette hésitation risque de profiter au LOSC. Les Dogues insistent toujours pour prolonger son bail. Le natif de Lyon, de son côté, a pris une décision radicale. Il privilégie désormais une phase de repos avant de s’engager dans une nouvelle aventure. Ce temps de réflexion pour lui permettre de mieux examiner chaque proposition.