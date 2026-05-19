Crise au FC Nantes : Kita obtient un soutien de poids  

Le technicien du FC Nantes, Vahid Halilhodzic fait une proposition au président du club, Waldemar Kita. Sa réponse est attendue.

Le FC Nantes en Ligue 2 : Halilhodzic tend la main à Kita

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Le FC Nantes sombre, mais son entraîneur refuse de quitter le navire. Vahid Halilhodzic arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais le technicien de 74 ans propose une idée à Waldemar Kita : rester au club dans un rôle totalement différent pour aider à sauver les Canaris.

Le sauvetage a échoué. Waldemar Kita avait nommé Halilhodzic début mars pour succéder à Ahmed Kantari. Ce choix n’a pas suffi. Malgré un sursaut d’orgueil héroïque contre l’OM à La Beaujoire (3-0) lors des dernières journées, les coéquipiers de Matthis Abline terminent à la 17e place du classement.

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Cette position condamne directement le club à la deuxième division. Le calvaire s’est achevé dans le chaos le week-end dernier. En effet, la rencontre face à Toulouse a été définitivement interrompue à cause de l’envahissement de la pelouse par des supporters en colère. Cette relégation du FC Nantes fait mal au coach Vahid. Le Franco-Bosnien reste convaincu d’une chose : s’il était arrivé plus tôt, il aurait sauvé le club.

S’il n’est plus question pour lui d’entraîner l’équipe, l’ancien technicien du PSG a confié ses intentions au journal L’Équipe. Il se dit prêt à épauler Waldemar Kita en tant que conseiller sportif. Son but est de faire remonter rapidement le FC Nantes. « Ils ont une tâche très difficile. S’ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi », a-t-il dit.

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L’ancien entraîneur de Lille et de Rennes se montre ainsi disponible pour un nouveau défi chez les Jaune et Vert. Il ne s’agit plus de diriger les séances sur le terrain, mais d’agir dans l’ombre. On ignore si Waldemar et Franck Kita accepteront cette main tendue. L’immense expérience de Halilhodzic serait une aide précieuse pour préparer la saison de Ligue 2.