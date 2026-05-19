Le transfert de Julian Alvarez au PSG confirmé en Espagne !

Désireux d’attirer un grand nom au poste de numéro 9, le PSG pourrait frapper un très gros coup avec Julian Alvarez, avant-centre de l’Atlético Madrid, lors du prochain mercato estival.

Mercato : Julián Alvarez snobe le Barça pour le PSG

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D’après Radio Marca, le Paris Saint-Germain apparaît aujourd’hui comme le club le mieux placé pour recruter Julian Alvarez cet été. Le journaliste Roberto Gomez affirme même que le joueur de l’Atlético Madrid donnerait sa préférence au club entraîné par Luis Enrique.

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« Barcelone n’a pas les moyens de recruter Alvarez, mais le PSG, oui. Et l’équipe qu’Alvarez souhaite rejoindre, c’est le PSG », a expliqué Roberto Gomez dans l’émission La Tribu. Le PSG pourrait également profiter d’un autre avantage important dans ce dossier. La direction des Colchoneros préférerait vendre son attaquant de 26 ans à un club étranger plutôt qu’à un concurrent direct en Liga, ce qui renforcerait davantage la position du Paris SG dans ce dossier.

Mais pour le club de la capitale, il faudra mettre la main à la poche puisque l’Atlético ne compte pas céder son numéro 9 pour moins de 150 millions d’euros. Une somme qui ne pose aucun problème à l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, certains médias espagnols pensent même que l’affaire est déjà entendue.

« C’est un joueur qui va être transféré au PSG »

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Deux ans après son arrivée en Liga en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros, Julian Alvarez pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international argentin est de plus en plus annoncé comme la grande priorité de Luis Enrique pour renforcer l’attaque du Paris SG.

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Ces dernières heures, José Antonio Martín Otin a affirmé sur les antennes de la COPE qu’Alvarez sera un joueur du PSG la saison prochaine, tout en expliquant l’impact que cette arrivée pourrait avoir sur l’équipe parisienne.

« L’avenir de Julian Alvarez ? C’est un joueur qui va être transféré au PSG selon mes informations », a déclaré le journaliste espagnol, qui imagine le trio de feu que formerait Alvarez avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans l’équipe de Luis Enrique.

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« Ce serait un transfert colossal, car cela créerait un trio Kvaratskhelia-Alvarez-Dembélé. Ce serait un trio impossible à surpasser en Europe », a-t-il ajouté. Reste à voir si le PSG ira jusqu’au bout dans ce dossier.