Scandale à l’OM : Rabiot victime de graves accusations !

Même s’il évolue désormais à l’AC Milan, Adrien Rabiot a laissé des traces profondes à l’OM. Jonathan Rowe a apporté de nouveaux éléments compromettant concernant leur bagarre à Marseille.

Jonathan Rowe déballe tout, Adrien Rabiot a été le premier à frapper

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Adrien Rabiot se retrouve au cœur de nouvelles accusations suite à son altercation avec Jonathan Rowe. Cette bagarre s’était déroulée en début de saison, après la défaite de l’Olympique de Marseille à Rennes (1-0). Elle avait précipité le départ des deux joueurs vers la Serie A.

Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan, tandis que Jonathan Rowe a posé ses valises à Bologne. Depuis lors, le flou entourait ce clash. Mais l’attaquant britannique vient d’en dévoiler les circonstances réelles dans les colonnes de The Athletic. Ce conflit avait débuté par une tension avec le gardien Geronimo Rulli, avant que Rabiot n’intervienne.

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Rowe affirme que le milieu de terrain tricolore a porté le premier coup. Avant que l’entraîneur Roberto De Zerbi et le directeur sportif Mehdi Benatia n’assiste qu’à la riposte du joueur. « Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison apparente », confie-t-il.

Une réconciliation actée en Italie

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Même s’il a longuement justifié son geste auprès de la direction de l’OM, le départ des deux hommes était inéluctable. Cette version de Jonathan Rowe apporte par ailleurs un éclairage nouveau sur la sanction imposée par le club. L’ex-président Pablo Longoria avait qualifié la scène de « violence inouïe », justifiant ainsi leur mise à l’’écart immédiate.

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Les tensions entre les deux protagonistes ont aujourd’hui disparu. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont fumé le calumet de la paix lors de leur confrontation en Italie avec leurs nouveaux clubs respectifs. Leur poignée de main a tourné définitivement la page de cet épisode houleux.