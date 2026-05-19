ASSE : Montanier avec un renfort inattendu contre Nice !

L’ASSE tentera de battre l’OGC Nice le mardi 26 mai en vue de prendre un sérieux avantage dans la montée en Ligue 1. Philippe Montanier devrait d’ailleurs compter sur un renfort expérimenté pour ces barrages.

ASSE-Nice : Philippe Montanier proche de récupérer Florian Tardieu

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La saison est loin d’être terminée pour l’AS Saint-Etienne ! Philippe Montanier et ses hommes ont encore une chance de remonter dans l’élite. Ils devront venir à bout de l’OGC Nice en barrages d’accession en Ligue 1. La première manche aura lieu ce mardi 26 au stade Geoffroy-Guichard. Le retour se déroulera trois jours plus tard (vendredi 29 mai) à l’Allainz Rivera.

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Les joueurs de l’ASSE ont d’ailleurs repris l’entraînement ce mardi au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat afin préparer ce choc tant attendu. Et à une semaine d’accueillir les Aiglons, les Verts ont reçu une bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie. Florian Tardieu se rapproche d’un retour à la compétition.

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Le milieu de terrain de 34 ans est absent des pelouses depuis fin février en raison d’une blessure au mollet. Il pourrait finalement réapparaître au moment le plus crucial. Selon L’Equipe, le staff de l’ASSE croit de plus en plus à la présence du joueur expérimenté pour ces barrages. Son retour serait un atout précieux pour Philippe Montanier. Florian Tardieu pourrait s’offrir un ultime baroud d’honneur avant de s’en aller. Son contrat expirant en juin prochain.