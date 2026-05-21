‎ASSE-Nice : La FIFA a tranché, énorme coup dur avant les barrages

A quelques jours d’un choc entre l’ASSE et l’OGC Nice, une décision venue des hautes sphères du football mondial vient rebattre les cartes. Entre absences redoutées et casse-tête d’effectif, Saint-Etienne et Nice avancent désormais vers leurs barrages avec une inquiétude bien réelle.

‎La FIFA ferme la porte, les clubs encaissent

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‎Le couperet est tombé. Selon les informations relayées par ogcnissa, la FIFA a rejeté la demande formulée par la LFP pour permettre aux internationaux convoqués en sélection de participer aux barrages entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice. ‎Le problème est purement calendaire, mais ses conséquences sont immenses.

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Prévue hors de la fenêtre internationale officielle, cette double confrontation pourrait se dérouler sans plusieurs éléments majeurs, appelés par leurs sélections respectives avant même le coup d’envoi du premier acte.

‎Pourquoi cette décision change vraiment la donne

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‎Du côté niçois, la liste des inquiétudes commence à s’allonger sérieusement. Plusieurs joueurs sont déjà concernés par des convocations internationales, alors que d’autres attendent encore un appel officiel de leur sélection nationale. ‎Le Gym risque ainsi de devoir composer avec un groupe diminué dans un rendez-vous où chaque duel, chaque détail et chaque souffle compteront.

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Une équation d’autant plus délicate qu’un barrage ne pardonne rien : une absence majeure peut parfois faire basculer toute une saison. Cette décision peut influencer directement l’issue du barrage. En refusant une exception, la FIFA applique strictement son règlement et ne réserve ce type d’assouplissement qu’à des affiches européennes majeures.

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‎Derrière l’aspect administratif, le message est clair : les clubs devront s’adapter, négocier au cas par cas avec certaines fédérations et surtout improviser. Dans ce sprint pour la survie, l’OGC Nice comme l’ASSE savent désormais qu’ils devront peut-être livrer bataille avec des armes incomplètes. Un scénario qui donne à cette confrontation des airs de piège grandeur nature.