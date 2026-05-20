ASSE : Barrages contre Nice, Moueffek annonce la couleur

Aïmen Moueffek, l’un des joueurs formés à l’ASSE, s’est prononcé sur le match décisif contre l’OGC Nice pour la montée des Verts en Ligue 1.

ASSE – OGC Nice : Les Verts n’avaient pas de choix

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À quelques jours du match de l’ASSE contre l’OGC Nice en barrages, Aïmen Moueffek s’est confié sur la double confrontation décisive pour la montée en Ligue 1. Au sujet de l’adversaire niçois, il avoue que les Verts n’avaient pas de préférence.

« Nice ? De toute façon, nous n’avions pas trop le regard sur l’équipe que nous allions affronter », a-t-il confié après l’entraînement du jour, dans des propos rapportés par Evect.

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En effet, les Stéphanois avaient la possibilité de tomber sur le Havre AC ou l’AJ Auxerre, mais ces deux clubs se sont sauvés de justesse, lors de la dernière journée de Ligue 1.

Moueffek : « La manière de se qualifier importe peu… »

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Qualifiée en éliminant Rodez AF aux tirs au but, lors du play-off 2, l’AS Saint-Etienne se prépare à tous les scénarios contre le Gym.

« La manière de se qualifier importe peu désormais, passer par les tirs au but face à Rodez par exemple, ce n’est pas très important, il faut simplement gagner, c’est ce qu’on retiendra à la fin », a indiqué le milieu de terrain.

Le report des barrages ? une bonne nouvelle pour Saint-Etienne

L’ASSE recevra l’OGC Nice au stade Geoffroy-Gucihard, le mardi 26 mai, puis se déplacera à l’Allianz Riviera, le vendredi 29 mai. Ces deux matchs ont été repoussés de 5 jours, à cause de la finale de la coupe de France, qui oppose les Aiglons au RC Lens, le vendredi 22 mai.

Pour Aïmen Moueffek, ce report permet au Verts de bien récupérer et de mieux se préparer. « Les fins de saison sont toujours compliquées physiquement et mental. De décaler le barrage […], c’est une bonne chose. Cela fera plus de repos et surtout, ça permet de bien travailler en amont. C’est positif pour le groupe », a-t-il souligné.

Aïmen Moueffek confiant

Selon le joueur du cru stéphanois, l’AS Saint-Etienne compte sur ses propres forces et non sur les faiblesses de son adversaire.

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« Le plus important, c’est d’être concentrés sur nous. Nous sommes frais et sûrs de nous dans la préparation de la double confrontation contre Nice. On fait cela sérieusement, il n’y a pas de raison que ça ne le fasse pas », a rassuré le numéro 29 de l’équipe des Verts.