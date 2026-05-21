‎ASSE-OGC Nice : Sainté tente un coup fou auprès de la LFP

‎À l’ASSE, l’urgence n’attend plus. À l’approche du barrage aller face à l’OGC Nice, Kilmer Sports a engagé une démarche peu commune auprès de la LFP afin d’éviter un casse-tête sportif majeur.

‎ ASSE-OGC Nice : Un problème de calendrier qui tombe au pire moment pour les Verts

La suite après cette publicité

‎La saison de Saint-Étienne ressemble déjà à un roman à suspense, mais voilà qu’un nouveau chapitre vient troubler la préparation des Verts. Selon les informations relayées par Tribune Stéphanoise, la direction du club forézien a formulé une demande spécifique auprès de la LFP pour conserver temporairement plusieurs joueurs appelés en sélection nationale. ‎Dans le viseur du club : Ben Old, Augustin Boakye et Ebenezer Annan.

Lire aussi : Barrages ASSE-Nice : Sans les internationaux des 2 équipes ?

À voir

PSG-Arsenal : Paris reçoit un renfort majeur avant le choc

Tous doivent rejoindre leurs sélections respectives à partir du 25 mai sous réquisition de la FIFA, un timing particulièrement cruel puisque cette échéance risque d’entrer en collision avec les barrages contre l’OGC Nice. Perdre des titulaires ou éléments de rotation dans une double confrontation aussi explosive ? À Geoffroy-Guichard, personne n’a envie de jouer à la roulette russe.

L'ASSE a adressé, selon nos informations, une demande de dérogation à la LFP afin de conserver Ben Old, Augustin Boakye et Ebenezer Annan pour le barrage face à l’OGC Nice.



Les trois joueurs pourraient manquer le match, puisqu’ils sont convoqués en sélection à partir du 25 mai… pic.twitter.com/WLnNFVQ8VD — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) May 20, 2026

‎Une demande rare, révélatrice de la tension à Saint-Etienne

La suite après cette publicité

‎Ce type de sollicitation reste inhabituel dans le football professionnel français. Si Saint-Étienne insiste autant, c’est parce que le club sait qu’il joue beaucoup plus qu’un simple match : une place parmi l’élite, des finances stabilisées et une crédibilité sportive à préserver. ‎L’initiative traduit aussi une forme de réalisme.

Lire aussi : ‎ASSE-OGC Nice : La LFP va confirmer un énorme coup dur

Face à un OGC Nice annoncé plus armé sur le papier, l’AS Saint-Etienne ne peut pas se permettre d’aborder cette bataille avec un effectif amputé. Dans ce contexte, chaque détail devient une obsession, du moindre duel gagné à la disponibilité d’un remplaçant capable de changer un match.

‎La LFP peut-elle réellement faire un geste ?

Face à cette situation, la LFP peut-elle accepter cette demande ? Théoriquement, les convocations internationales imposées par la FIFA laissent peu de marge de manœuvre. Mais dans certaines circonstances exceptionnelles, un compromis temporaire peut être discuté entre clubs, fédérations et instances.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Barrages contre Nice, Moueffek annonce la couleur

À voir

‎Mercato OM : Ça chauffe pour Christophe Galtier à Marseille

ASSE : Barrages, le match retour décisif à huis clos à Nice

‎C’est précisément sur cette mince ouverture que Saint-Étienne tente sa chance. Ce dossier, loin d’être anodin, montre une chose : les Verts ne veulent rien laisser au hasard avant ce duel couperet face à Nice. Quand le maintien devient une question de survie, même les démarches administratives prennent des allures de dernier tacle glissé.