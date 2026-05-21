‎Mercato OM : Ça chauffe pour Christophe Galtier à Marseille

Christophe Galtier et l’OM pourraient bientôt voir leurs trajectoires se rapprocher à grande vitesse. Alors que Marseille prépare un été décisif pour son banc, un élément majeur pourrait rebattre les cartes autour de l’ancien technicien du PSG, dont la situation contractuelle semble évoluer plus vite que prévu.

‎Mercato OM : Un dossier qui reprend sérieusement de l’épaisseur

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‎À l’Olympique de Marseille, le chantier du futur entraîneur ressemble à une partie d’échecs où chaque mouvement compte. Depuis plusieurs semaines, plusieurs profils circulent pour insuffler une nouvelle dynamique au club phocéen. Parmi eux, un nom continue de revenir avec insistance : Christophe Galtier.

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‎Longtemps freinée par sa situation dans le Golfe, cette piste pourrait toutefois gagner en crédibilité. L’entraîneur français serait désormais proche d’un départ de son aventure saoudienne, ouvrant potentiellement une porte à un retour très observé sur les pelouses françaises. Et à l’OM, ce détail change beaucoup de choses.

Christophe Galtier sur le point de quitter son club en Arabie Saoudite. https://t.co/y7gazCOGCV — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) May 20, 2026

‎Pourquoi le profil de Galtier plaît à Marseille

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‎La vraie question est simple : pourquoi Marseille pense-t-il à Christophe Galtier ? La réponse tient en trois mots : expérience, caractère et méthode. Habitué à gérer la pression médiatique, l’ancien champion de France avec Lille possède cette capacité rare à remettre rapidement de l’ordre dans un vestiaire sous tension.

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‎Dans un environnement marseillais où chaque conférence de presse peut ressembler à un interrogatoire à ciel ouvert, son vécu pourrait peser lourd. Son passage dans plusieurs clubs de Ligue 1 a forgé un technicien capable d’obtenir des résultats tout en bâtissant un collectif discipliné, une denrée parfois rare au Vélodrome.

‎Vers un nouveau cycle ambitieux à l’OM ?

‎En coulisses, l’OM semble surtout réfléchir à une restructuration plus large. Le possible renforcement du secteur sportif laisse penser qu’un nouveau projet est en préparation, avec une logique plus stable et plus ambitieuse. Dans cette perspective, Christophe Galtier apparaît comme un profil cohérent, capable d’incarner un cycle de reconstruction.

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‎Reste un obstacle de taille : Marseille demeure une place à part. Là-bas, gagner ne suffit jamais, il faut aussi convaincre. Et Galtier le sait mieux que personne : sur la Canebière, le costume d’entraîneur brûle parfois plus vite qu’un café oublié sur le feu. Mais si sa liberté contractuelle se confirme, le dossier pourrait rapidement passer du simple murmure à une véritable offensive estivale.