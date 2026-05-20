Nice-Lens : Une finale sous tension dans un climat de rupture



À quelques jours de la finale de Coupe de France, l’OGC Nice avance dans un climat de tension entre sa direction et ses supporters partagés sur l’idée de suivre l’équipe au Stade de France face au RC Lens, un match plus qu’important.

L’OGC Nice divisé avant la finale face à Lens

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À l’approche de la finale de Coupe de France, l’ambiance est très particulière du côté de l’OGC Nice. Alors que le club s’apprête à disputer face au RC Lens un match plus qu’important, les supporters niçois sont en colère et certains envisagent même un boycott de la rencontre.

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Cette saison, le climat s’est clairement dégradé entre les groupes de supporters et la direction. En commençant par leur campagne d’Europa League complètement loupée avec seulement une victoire en huit matchs, puis les résultats décevants cette saison qui ont conduit le club à devoir défendre sa place en Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, avec un match aller dès le mardi qui suivra la finale. Pour une partie des fans, cette finale arrive dans un contexte trop tendu pour être vécue normalement, malgré son importance sportive.

Une tension qui perdure

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Ce n’est pas totalement nouveau. Au cours de la saison, les tribunes de l’Allianz Riviera ont déjà été marquées par des absences et des signes de protestation. Le possible boycott de la finale s’inscrit donc dans une suite logique, liée à une saison difficile et à une relation compliquée entre les supporters azuréens et le club.

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Au contraire les Sang et Or attendent leurs supporters en nombre. Plus de 20 000 Lensois sont attendus au stade de France.

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Dans la ville de Nice, l’ambiance est donc partagée. Certains supporters veulent quand même soutenir l’équipe jusqu’au bout, en se disant qu’une finale reste une opportunité rare de gagner un trophée. D’autres, au contraire, estiment que le contexte actuel ne permet pas de vivre ce moment pleinement.

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Cette finale s’annonce déjà très différente des grands rendez-vous habituels, avec un peuple niçois divisé mais toujours concerné.

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