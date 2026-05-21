Mercato OM : Le dossier Genesio se complique ? Plan B activé

L’OM prépare un été sous haute tension et le dossier du futur entraîneur s’impose déjà comme le premier grand chantier du club phocéen. Si Bruno Genesio apparaît comme la priorité des décideurs marseillais, les coulisses racontent une réalité plus nuancée : Marseille aurait déjà activé une solution de secours afin d’éviter un nouveau feuilleton interminable.

‎Mercato OM : Bruno Genesio, une priorité qui soulève déjà des interrogations

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‎À Marseille, le calme est une denrée rare. Alors que le départ d’Habib Beye semble se dessiner, la direction olympienne accélère ses recherches pour installer un nouvel homme fort sur le banc. Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance : Bruno Genesio. Son profil expérimenté, sa capacité à construire un collectif compétitif et son vécu en Ligue 1 séduisent en interne.

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‎Mais à l’OM, recruter un entraîneur ne consiste jamais à signer un simple contrat. Il faut aussi survivre à la pression d’un environnement volcanique où chaque conférence de presse ressemble parfois à une séance d’interrogatoire. Le consultant Daniel Riolo l’a d’ailleurs rappelé sur les ondes de RMC : « On me dit que ça va être apaisé », avant d’ajouter que la gestion du contexte marseillais reste un défi permanent, notamment sur le rapport aux médias et aux réseaux sociaux.

‎Marseille prépare déjà une porte de sortie

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‎Si le dossier Genesio inspire de l’optimisme, les dirigeants olympiens refusent néanmoins de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Selon Daniel Riolo, l’OM aurait identifié une alternative crédible en cas d’échec des discussions : Christophe Galtier. ‎Le journaliste de RMC a été clair : « L’entraîneur, si ce n’est pas Genesio, on va peut-être tenter Christophe Galtier ». Une piste loin d’être anodine.

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L’ancien technicien du PSG possède une solide expérience du très haut niveau et connaît parfaitement les exigences du football français. Son profil plus rugueux pourrait même mieux coller à la température émotionnelle du Vélodrome, où il faut parfois plus qu’un tableau tactique pour survivre.

‎Pourquoi le choix du futur coach sera stratégique

‎Une question revient déjà : pourquoi Marseille semble-t-il autant insister sur Genesio ? La réponse est simple : le club cherche un entraîneur capable d’installer de la stabilité sportive après plusieurs saisons marquées par les secousses. ‎Mais le défi dépasse largement le rectangle vert. Riolo l’a résumé avec une formule piquante.

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Il a estimé que Genesio devrait presque venir « avec une batterie de communicants » pour apprivoiser le tumulte marseillais. Derrière l’humour se cache une vérité : à l’OM, réussir tactiquement ne suffit jamais. Il faut aussi savoir gérer le bruit, la pression populaire et l’impatience chronique d’un club qui refuse les saisons de transition.