‎Mercato : Le Stade Rennais veut frapper très fort au PSG

En quête de garanties sportives sur le mercato, le Stade Rennais surveille de près un dossier sensible au PSG : celui de Lucas Chevalier. Un gardien de but dont l’avenir à Paris apparaît plus incertain que jamais.

‎Mercato Stade Rennais : Rennes avance ses pions pour Chevalier

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‎Le mercato réserve souvent des rebondissements dignes d’un thriller estival, et celui-ci pourrait bien secouer les lignes en Ligue 1. Selon les informations de PSG Inside Actus, le Stade Rennais s’intéresse de près à Lucas Chevalier, arrivé au PSG avec de grandes ambitions mais dont la trajectoire parisienne semble déjà entourée de brouillard.

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‎Le club breton ne serait pas seul sur le dossier puisque l’AS Monaco aurait également pris des renseignements. Une preuve supplémentaire qu’un gardien de ce profil continue d’attirer les convoitises. Jeune, ambitieux et déjà rompu à la pression du haut niveau, Chevalier représente une opportunité rare sur un marché où les portiers fiables deviennent presque aussi précieux qu’un buteur de 25 buts par saison.

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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐒𝐆 : 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐟𝐥𝐨𝐮, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞́𝐣𝐚̀ 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐮̂𝐭



Arrivé avec de grandes attentes, Lucas Chevalier pourrait déjà voir son avenir s’écrire loin du Paris… pic.twitter.com/jqmEnzec1W — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 20, 2026

‎Pourquoi le SRFC regarde du côté de Paris ?

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‎L’intérêt rennais intrigue forcément. Une question se pose immédiatement : pourquoi recruter Lucas Chevalier alors que Brice Samba est déjà installé ? C’est précisément là que le dossier devient passionnant. ‎Dans les coulisses du football moderne, les clubs anticipent toujours les mouvements à venir.

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Le Stade Rennais pourrait chercher à préparer l’avenir, à créer une concurrence plus forte ou même à se prémunir contre un éventuel départ inattendu de Samba. Dans un championnat où les ambitions européennes exigent un effectif profond, miser sur un gardien capable d’endosser rapidement un rôle majeur peut relever d’une stratégie très calculée.

‎Le PSG fixe déjà ses conditions

‎Du côté du PSG, aucun divorce n’est officiellement prononcé. Mais Paris aurait déjà une ligne claire : pas question de céder son gardien à prix cassé. Toujours selon PSG Inside Actus, le champion de France privilégierait un transfert définitif, ou une formule comprenant une obligation d’achat.

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‎Le montant espéré avoisinerait les 25 millions d’euros, une somme importante mais cohérente avec le marché actuel des gardiens prometteurs. Une donnée concrète qui confirme qu’un départ de Lucas Chevalier est envisageable, mais seulement si les conditions financières conviennent au Paris Saint-Germain.

‎Une bataille qui pourrait vite s’accélérer

‎Ce dossier pourrait rapidement prendre de l’ampleur. Rennes et Monaco semblent aujourd’hui les plus avancés, mais un mercato reste un animal imprévisible : un club étranger peut surgir en quelques heures et rebattre toutes les cartes. ‎Derrière cette situation se cache aussi un enjeu personnel immense pour Lucas Chevalier.

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À son âge, le temps de jeu compte autant que le prestige d’un blason. Rester au PSG avec un rôle flou ou rejoindre un projet plus clair ? Voilà un choix de carrière qui pourrait peser lourd sur la suite de son ascension. Et à Rennes, certains commencent déjà à imaginer un été beaucoup plus agité que prévu.